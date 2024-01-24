Англійський шоколадний торт: як приготувати оригінальний десерт

Цей неймовірно смачний торт складається з бісквіта з какао та ніжного шоколадного торта. І його дуже просто приготувати.

Якщо ви любите шоколад і смачні десерти, то спробуйте приготувати цей торт. Він складається з трьох м'яких шарів какао-бісквіта та маслянистого крему. Його можна приготувати на свято, а можна порадувати себе на вечірньому чаюванні. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Англійський шоколадний торт

Інгредієнти:

Для бісквіта з какао:

5 яєць;

250 г борошна;

30 г какао;

280 г вершкового масла;

280 г цукру;

3 чайні ложки розпушувача.

Для шоколадної глазурі:

300 г вершкового масла;

250 г цукрової пудри;

45 г гіркого какао;

200 г екстра темного шоколаду;

100 мл вершків.

Щоб приготувати какао-бісквіт, почніть зі збивання м'якого вершкового масла кімнатної температури з цукром до отримання легкого і гладкого крему.

Додавайте яйця по одному, не додавайте наступне яйце раніше, ніж введете попереднє.

Просійте борошно і змішайте його з розпушувачем і какао, потім додайте збите з цукром масло і добре перемішайте.

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Розлийте какао-суміш у три форми діаметром 18/20 см або у дві форми діаметром 22 см. Готуйте близько 20-25 хвилин за температури 180°. Дістаньте коржі бісквіта з духовки і дайте їм охолонути, перш ніж виймати їх.

Тим часом готуємо начинку: темний шоколад дрібно нарізаємо, розтоплюємо на водяній бані й даємо охолонути.

Збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою, поки суміш не стане легкою та повітряною.

Додайте какао і перемішайте. Додайте шоколад і ще раз перемішайте. В останню чергу додайте вершки кімнатної температури, постійно помішуючи.

Візьміть бісквітні коржі та зберіть торт, перемазуючи їх кремом. У фіналі покрийте весь торт шоколадною глазур'ю, що залишилася. Допомагайте собі лопаткою, роблячи безладні рухи, створюючи брижі. Прикрасьте шоколадними праліне, або тертим шоколадом. Дайте торту постояти в холодильнику мінімум годину або до подачі на стіл.

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