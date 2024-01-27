Ананасовий перевернутий пиріг: легкий рецепт від Джеймі Олівера

Перевернутий пиріг виходить дуже ніжним і красивим. Він чудово підійде для душевного чаювання в сімейному колі.

Перевернутий пиріг із ананасами — це один із найпростіших і найсмачніших десертів у світі, який не потребуватиме від вас складних маніпуляцій із тістом або пошуку рідкісних інгредієнтів. За словами відомого шеф-кухаря та кулінарного блогера Джеймі Олівера, у рецепті поєднується природна краса фруктів і "смак старої школи". Рецептом пирога шеф-кухар поділився на своєму сайті.

Інгредієнти:

рідкий мед — 200 мл;

кільця ананаса — 2 банки по 425 г;

рослинна олія — 200 мл;

борошно пшеничне — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

натуральний йогурт — 250 мл;

кокосова стружка — 200 г;

яйця великі — 2 шт;

вишня (цукати або заморожена) — 12 штук.

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Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 2

Поставте найбільшу сковороду з антипригарним покриттям на середній вогонь. Додайте 1 столову ложку меду, потім розкладіть зверху в один шар 12 кілець консервованого ананаса. Карамелізуйте ананаси 4-5 хвилин тільки з одного боку, поки мед майже не вбереться.

Крок 3

Викладіть мед, що залишився, у велику миску, додайте рослинну олію, борошно, розпушувач, 200 мл йогурту та більшу частину кокосової стружки. Перемішайте все лопаткою.

Крок 4

Розбийте яйця, додайте їх у миску до решти продуктів і знову перемішайте. Потім додайте 2 столові ложки ананасового соку, що залишився, і перемішайте рідке тісто до однорідності.

Крок 5

Деко розміром 30х20 см застеліть пергаментом. Розкладіть кільця ананаса на деку карамелізованим боком донизу так, щоб вони злегка перекривали одне одного. Збризніть їх соком, який залишився в сковороді. У центр кожного кільця помістіть вишеньку.

Крок 6

Зверху на фрукти вилийте тісто, розрівняйте верх лопаткою і випікайте 30 хвилин або до красивого золотистого кольору. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Вона має виходити з центру пирога сухою без налиплого сирого тіста.

Крок 7

Акуратно переверніть торт на дошку та зніміть пергамент. Змастіть поверхню пирога йогуртом, що залишився, посипте кокосовою стружкою та подавайте.

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