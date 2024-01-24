Як за допомогою язика прибрати головний біль та біль в шиї

Напруга та стрес, недосипання або неправильний режим сну, зневоднення, зміни атмосферного тиску, надмірне споживання кави або алкоголю, все це причини, які можу спричинити головний біль.

Часто турбує головний біль чи біль в шиї? Доводиться постійно поповнювати запаси аптечки, щоб позбутися неприємних відчуттів? Тоді вам точно варто знати про приховані властивості вашого язика. Про незвичайний спосіб позбавлення головного болю розповіла тілесний терапевт Тетяна Вещикова.

Вправа виглядає трішки дивно, оскільки залучений в роботі тільки язик. Однак вона дуже ефективна, якщо не хочеться знову тягнутися за таблеткою.

Звісно почувши, що вправа язиком здатна допомогти позбутися головного болю, одразу виникають думки, що це якась нісенітниця, як язик може допомогти при головному болю, краще б не морочили голову. Але це правда.

Ви знаєте, що в нашому тілі все взаємопов'язане? Річ у тому, що наше тіло поєднане в одну структуру м'язовими ланцюгами. І впливаючи однією елемент ланцюга, можна "поправити" інші. Наприклад, робота зі стопами допомагає прибрати зморшки на обличчі. А робота з мовою — прибирає головний біль.

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Як виконати вправу язиком, щоб позбутися головного болю

Крок 1

Вмостіться зручніше та зосередьтеся на виконанні вправи. Язиком починаємо тиснути в ліву щоку. Робимо це 5 секунд. Далі ми продовжуємо тиснути язиком в щоку і починаємо робити рухи головою та шиєю, ніби оглядаючи, що там у нас ззаду.

Крок 2

Далі ми починаємо давити язиком в праву щоку. Також аналогічно виконуємо вправу 5 секунд. Після знову продовжуємо тиснути в щоку язиком і рухати головою і шиєю.

Крок 3

Висовуємо натягуючи язик вперед. Робимо цю вправу протягом 5 секунд. Після продовжуємо тримати язик і починаємо рухати головою та шиєю.

Як правильно виконати вправу дивіться на відео нижче

Якщо ви або ваші рідні страждають головними болями, або мучаться від болю в шиї, спробуйте виконати дану вправу і ви зрозумієте, що з першого погляду така дивакувата та проста вправа дійсно здатна покращити ваше самопочуття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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