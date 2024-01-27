Червоний оксамит навиворіт: смачне печиво з начинкою за мотивами легендарного торта
Десерт отримав свою назву через яскравий насичений колір, тому вам доведеться скористатися харчовим барвником. Щоб не переборщити з фарбою, додавайте пігмент поступово і зважайте на те, що в процесі випічки колір стане яскравішим.
Торт "Червоний оксамит" уже давно став легендою та фаворитом багатьох любителів солодкого. Але якщо часу на приготування цілого торта немає, то спечіть ніжне печиво з начинкою — це буде такий "Red Velvet навиворіт" у мініатюрному розмірі. Рецептом печива поділився сайт Delish.
Інгредієнти
Для начинки:
- вершковий сир, розм'якшений — 85 г;
- цукрова пудра — 30 г;
- сіль — дрібка.
Для тіста:
- пшеничне борошно — 160 г;
- какао порошок — 15 г;
- розпушувач — 0,5 ч.л.;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- вершкове масло, розм'якшене — 115 г;
- гранульований цукор — 100 г;
- коричневий цукор — 60 г;
- велике яйце — 1 шт.;
- червоний харчовий барвник;
- екстракт ванілі — ¼ ч. л. (або 1 ч. л. ванільного цукру).
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Приготування
Крок 1
Розігрійте духовку до 175° і застеліть велике деко пергаментом.
Крок 2
Приготуйте начинку з вершкового сиру. В невеликій мисці змішайте вершковий сир, цукрову пудру та сіль. Перемішайте до однорідності. Накрийте поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник приблизно на пів години, щоб потім із нею було легше працювати.
Крок 3
Приготуйте тісто для печива. Змішайте в мисці борошно, какао, розпушувач і сіль.
Крок 4
В іншій мисці збийте міксером вершкове масло та цукор до кремоподібної консистенції. Додайте яйце, харчовий барвник і ваніль і знову добре збийте.
Крок 5
З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти, перемішайте лопаткою до однорідності.
Крок 6
Розділіть тісто на 12 частин і скачайте з них кульки. Кожну кульку розплющіть у коржик діаметром близько 9 см і товщиною 0,5 см.
Крок 7
Покладіть у центр кожного коржа 1-2 чайні ложки начинки. Зберіть краї тіста в мішечок і добре защипніть, щоб запечатати начинку. Потім обережно приплюсніть їх, щоб надати форму шайби. Не докладайте великих зусиль, щоб тісто не порвалося й начинка не витекла під час випікання.
Крок 8
Викладіть печиво на деко на відстані одне від одного, оскільки під час випічки воно трохи розтечеться. На стандартне деко звичайної побутової духовки у вас поміститься не більш ніж 6 штук.
Крок 9
Перед випічкою поставте деко з печивом у холодильник на 15 хвилин, а потім відправте в духовку на 15 хвилин.
Крок 10
Готове печиво остудіть на деку, потім обережно перекладіть його на тарілку.
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