Червоний оксамит навиворіт: смачне печиво з начинкою за мотивами легендарного торта

Десерт отримав свою назву через яскравий насичений колір, тому вам доведеться скористатися харчовим барвником. Щоб не переборщити з фарбою, додавайте пігмент поступово і зважайте на те, що в процесі випічки колір стане яскравішим.

Торт "Червоний оксамит" уже давно став легендою та фаворитом багатьох любителів солодкого. Але якщо часу на приготування цілого торта немає, то спечіть ніжне печиво з начинкою — це буде такий "Red Velvet навиворіт" у мініатюрному розмірі. Рецептом печива поділився сайт Delish.

Інгредієнти

Для начинки:

вершковий сир, розм'якшений — 85 г;

цукрова пудра — 30 г;

сіль — дрібка.

Для тіста:

пшеничне борошно — 160 г;

какао порошок — 15 г;

розпушувач — 0,5 ч.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

вершкове масло, розм'якшене — 115 г;

гранульований цукор — 100 г;

коричневий цукор — 60 г;

велике яйце — 1 шт.;

червоний харчовий барвник;

екстракт ванілі — ¼ ч. л. (або 1 ч. л. ванільного цукру).

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Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 175° і застеліть велике деко пергаментом.

Крок 2

Приготуйте начинку з вершкового сиру. В невеликій мисці змішайте вершковий сир, цукрову пудру та сіль. Перемішайте до однорідності. Накрийте поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник приблизно на пів години, щоб потім із нею було легше працювати.

Крок 3

Приготуйте тісто для печива. Змішайте в мисці борошно, какао, розпушувач і сіль.

Крок 4

В іншій мисці збийте міксером вершкове масло та цукор до кремоподібної консистенції. Додайте яйце, харчовий барвник і ваніль і знову добре збийте.

Крок 5

З'єднайте сухі та рідкі інгредієнти, перемішайте лопаткою до однорідності.

Крок 6

Розділіть тісто на 12 частин і скачайте з них кульки. Кожну кульку розплющіть у коржик діаметром близько 9 см і товщиною 0,5 см.

Крок 7

Покладіть у центр кожного коржа 1-2 чайні ложки начинки. Зберіть краї тіста в мішечок і добре защипніть, щоб запечатати начинку. Потім обережно приплюсніть їх, щоб надати форму шайби. Не докладайте великих зусиль, щоб тісто не порвалося й начинка не витекла під час випікання.

Крок 8

Викладіть печиво на деко на відстані одне від одного, оскільки під час випічки воно трохи розтечеться. На стандартне деко звичайної побутової духовки у вас поміститься не більш ніж 6 штук.

Крок 9

Перед випічкою поставте деко з печивом у холодильник на 15 хвилин, а потім відправте в духовку на 15 хвилин.

Крок 10

Готове печиво остудіть на деку, потім обережно перекладіть його на тарілку.

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