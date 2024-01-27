Дуже смачно й ароматно: вірменський тжвжик із курячих тельбушків
Традиційна вірменська страва з важковимовною назвою обов'язково сподобається тим, хто любить курячі тельбухи. Тжвжик виходить дуже ароматним і смачним.
Тжвжик — це легка в приготуванні страва вірменської кухні. Готується вона здебільшого з печінки, але часто додаються й інші субпродукти (баранячі, яловичі, свинячі або курячі). Рецептом курячого тжвжика поділився сайт "Я шеф-кухар".
Інгредієнти
Основні:
- куряча печінка — 200 г;
- курячі сердечка — 200 г;
- курячі шлуночки — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт;
- часник — 3 зубчики;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- сіль, мелений чорний перець — за смаком;
- імбир свіжий тертий — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- рослинна олія — для смаження.
Додатково:
- сіль — 2 ст. л.;
- яблучний оцет — 50 г.
Для подачі:
- зерна граната;
- зелень петрушки або кінзи.
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Приготування
Крок 1
Пупочки та сердечка промийте під проточною водою, обріжте все зайве.
Крок 2
У літрі води розчиніть 2 столові ложки солі, додайте яблучний оцет і замочіть підготовлені тельбухи на півгодини, щоб прибрати специфічний запах. Після цього ще раз промийте сердечка і шлуночки під проточною водою.
Крок 3
У невелику каструлю покладіть тельбухи, залийте холодною водою і поставте варитися на середній вогонь. Після закипання проваріть їх півгодини і відкиньте на сито.
Крок 4
Цибулю наріжте півкільцями, імбир натріть на тертці, а часник пропустіть через прес. Томатну пасту розведіть у половині склянки води або бульйону від тельбухів.
Крок 5
Розігрійте сковороду з рослинною олією. Додайте курячу печінку та обсмажте з усіх боків хвилин 5.
Крок 6
Додайте в сковорідку решту тельбухів і цибулю та готуйте ще хвилин 5.
Крок 7
Додайте розведену томатну пасту, часник та імбир, посоліть і поперчіть. Через кілька хвилин додайте вершкове масло і тушкуйте, поки томат не змінить колір.
Крок 8
Вимкніть вогонь, накрийте сковорідку кришкою і дайте готовому тжвжику настоятися перед подачею 10 хвилин.
Крок 9
Готовий тжвжик розкладіть по тарілках, посипте зернами граната і рубаною зеленню. Подавайте страву з картопляним пюре, відвареним рисом або гречкою.
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