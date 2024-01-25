У мультиварці: рецепт плову зі свининою

Поєднання ніжного мʼяса, розсипчастого рису та солодної моркви робить страву неповторною. Аромат плову – окремий вид мистецтва, адже до нього додаються запашні спеції.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розширює список страв, які можна приготувати в мультиварці, та ділиться рецептом запашного плову зі свининою.

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г рису довгозернистого пропареного;

500 г свинини (задня частина);

1 морква;

1 цибуля;

1 голівка часнику;

3 ст. л. соняшникової олії;

1 ч. л. спеції для плову;

3 горошини духмяного перцю;

500 мл води;

дрібка зіри;

сіль до смаку.

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Спочатку чистимо від плівок свинину та нарізаємо мʼясо великими шматочками.

Після цього вмикаємо мультиварку з режимом "смаження", вливаємо 3 ст. л. соняшникової олії, кладемо туди очищену свинину та обсмажуємо 15 хвилин.

Чистимо та нарізаємо очищену моркву великими брусочками, а цибулю – середнім кубиком. Додаємо до м’яса та обсмажуємо до м’якості цибулі.

Всипаємо в чашу мультиварки 200 г довгозернистого пропареного рису, додаємо 1 ч. л. спецій для плову, дрібку зіри та 3 горошини духмяного перцю. Після цього солимо до смаку та мішаємо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Всередину також вставляємо помиту голівку часнику. Її потрібно занурити в рис до половини.

Вливаємо 500 мл води та обираємо режим "плов". Приготування займе близько години.

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