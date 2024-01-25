Як стати щасливішим? 10 звичок, які роблять вас нещасними

Щастя не завжди залежить від зовнішніх обставин, а частіше від нашого способу життя та мислення. Деякі звички роблять нас нещасними, спричиняючи надмірні роздуми та стрес.

Ми можемо почати свій день на дуже позитивній ноті, готові до дії, але протягом дня відчути розчарування і спад. Чому так відбувається? Такі речі, як надмірне обмірковування, стрес, очікування, постійне порівняння себе з іншими — це лише деякі зі звичок, які роблять нас нещасними. Ми можемо навіть не усвідомлювати цього, але якщо нам вдасться позбутися цих звичок у повсякденному житті, то ми зможемо відчути себе більш радісними та щасливими. Про це пише Health Shots.

Щоб зробити свої дні яскравими та наповненими, визначте причини, які роблять вас нещасними, й замініть їх на те, що робить вас щасливими, пропонує психолог та тренер з емоційного здоров'я Аніша Джунджхунвала .

Надмірне обмірковування

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Надмірне обмірковування — одна з головних звичок, яка робить нас нещасними. "Коли в нас мислення, орієнтоване на проблеми, ми постійно переосмислюємо свої дії. Ми зосереджуємося на негативних думках, а надмірний аналіз ситуацій може призвести до того, що ми житимемо в стані очікування та занепокоєння. Важливо змінити це і перейти від підходу, орієнтованого на проблеми, до підходу, орієнтованого на рішення", — каже Джунджхунвала. Наприклад, якщо ви турбуєтеся про терміни виконання робіт, замість того, щоб зациклюватися на потенційних проблемах, розбийте завдання на здійсненні етапи і зосередьтеся на ефективному виконанні кожного з них.

Стрес через дрібниці

Ще одна звичка, яка робить нас нещасними, — це стрес. Стрес через незначні ситуації можна пом'якшити, розвиваючи мудрість, що дає змогу розрізняти значущість проблем. "Дуже важливо встановити межі та зрозуміти, яким людям і ситуаціям ми маємо дозволити впливати на наше благополуччя. Розглянемо приклад, коли коментар друга впливає на ваш настрій", — каже Джунджхунвала. Встановлюючи межі впливу зовнішніх зауважень, ви зберігаєте емоційну рівновагу.

Затаювання образи

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Чіпляючись за минулі образи, ви обмежуєте здатність жити в сьогоденні, сприяючи постійним роздумам про минулі події. "Уявіть, що ви затамували образу на друга через минулі розбіжності. Розмірковуючи про вплив, ви вирішуєте відпустити ситуацію, звільнившись від душевного вантажу. Цей акт прощення створює простір для більш позитивного і повноцінного сьогодення", — пояснює Джунджхунвала.

Прокрастинація

Прокрастинація — одна зі звичок, яка робить нас нещасними. Затримки у виконанні завдань часто мають приховані причини, такі як відсутність задоволення або передбачувані труднощі. Розуміння основної причини прокрастинації має вирішальне значення. "Уявіть собі сценарій, у якому ви відкладаєте виконання складного проєкту. Виявивши труднощі, зверніться по допомогу або розбийте завдання на більш дрібні етапи, щоб зробити його більш керованим і полегшити процес виконання", — каже Джунджхунвала.

Порівняння себе з іншими

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Постійне порівняння себе з іншими відволікає увагу від особистісного зростання, подібно до водіння, коли ви зосереджуєтеся на інших машинах, а не на дорозі. "Ми всі були в ситуації, коли, переглядаючи соціальні мережі, ми відчували себе неідеальними. Зміщуючи фокус всередину себе, ви відзначаєте власні досягнення", — каже Джунджхунвала. Концентруючись на своїй унікальній подорожі, ви уникаєте непотрібних зіткнень із зовнішніми порівняннями, що відволікають, викликаючи почуття задоволення.

Рано опускаєте руки

Формування здорових звичок вимагає свідомих зусиль і особистого благополуччя. "Нам потрібно зосередитися на тому, що викликає нещастя в нашому житті та як ми можемо це змінити. Включивши позитивні практики в наше повсякденне життя, ми можемо створити основу для тривалого задоволення і щастя", — каже Джунджхунвала. Але нам потрібно прагнути до цього, адже занадто рано здаватися — це звичка, яка зробить нас нещасними.

Не концентруєтеся на собі

У суєті повсякденної рутини легко загубитися в поточних завданнях і втратити зв'язок зі своїм внутрішнім "я". "Цей розрив може призвести до проблем у розумінні наших думок та почуттів, що потенційно впливає на наш настрій і розвиток нездорових звичок", — каже Джунджхунвала.

Недостатній сон

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У статті, опублікованій Національним інститутом серця, легенів і крові основна увага приділяється тому, як сон впливає на наше здоров'я. У ній говориться, що сон допомагає розслабити мозок і підготуватися до наступного дня. Нестача сну, особливо у дітей та підлітків, може призвести до перепадів настрою, імпульсивності та навіть депресії.

Недостатня вдячність

Дослідження, проведене Університетом Монтани, показує, що коли люди більш вдячні у своїх думках і словах, вони щасливіші за тих, хто цього не робить. Крім того, такі люди більш позитивно ставляться і до себе.

Схильність до негативу

Дослідження, опубліковане в Wiley British Journal of Psychology, показує, що негативна інформація про навколишній світ може вплинути на наш настрій і рівень щастя. Тому постарайтеся зберегти позитив, не допускаючи негативної інформації та новин.

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