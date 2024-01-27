Найсирніший сніданок у світі: турецький куймак на гарячій сковороді

Турецький куймак — це дуже смачна страва, яку заведено подавати на сніданок у деяких регіонах Туреччини. Головний її інгредієнт — сир, точніше дуже багато різного сиру.

Готувати турецький кумак найкраще в спеціальній маленькій чавунній сковорідці та подавати страву прямо в ній, як це роблять у ресторанах. Чавунна сковорідка довго зберігає тепло, і ваша страва не встигне застигнути, поки ви будете її їсти. Але якщо такої сковороди немає, використовуйте будь-який посуд із товстим дном. Подають куймак із хлібом і ложкою, бо після приготування сир перетворюється на гарячу, тягучу і дуже ароматну масу. Рецептом турецького куймака поділився сайт "Просторецепти".

Інгредієнти:

вершкове масло — 45 г;

кукурудзяне борошно — 20 г;

сир (кілька видів, які добре плавляться) — 150 г;

вода — 1 склянка;

сіль — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Сир типу чечила розділіть на волокна, твердий сир натріть на тертці.

Крок 2

Розігрійте сковороду з вершковим маслом. Коли масло розтопиться, додайте кукурудзяне борошно й обсмажуйте його приблизно дві хвилини, постійно помішуючи.

Крок 3

Не перестаючи мішати, тонкою цівкою влийте воду. Мішати потрібно дуже швидко, щоб не утворилося грудочок і кукурудзяна маса була однорідною.

Крок 4

Після того, як додасте всю воду, доведіть масу до кипіння. Не забувайте мішати, щоб не пригоріло.

Крок 5

Додайте в сковороду весь сир і зменшіть вогонь. Продовжуйте готувати на невеликому вогні, постійно повільно помішуючи, поки маса не стане однорідною і тягучою.

Крок 6

Щойно у вас за ложкою почнуть тягнутися сирні нитки, перестаньте мішати і зменшіть вогонь до мінімуму. Куймак буде готовий, коли на його поверхні почне виступати розтоплене вершкове масло. Зазвичай на це йде кілька хвилин.

Крок 7

Подавайте турецький куймак одразу після готовності разом зі свіжим хлібом. Традиційно його їдять, зачерпуючи шматком хліба, але ви можете їсти його і ложкою, якщо вам так зручніше.

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