Рецепт горохового супу зі свининою

На приготування першої страви піде трошки більше години. Суп матиме насичений копчений смак та аромат.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом приготування горохового супу зі свинини.

ІНГРЕДІЄНТИ:

300 г сухого колотого гороху;

2,5 л води;

4 картоплі;

150 г сирокопченого свинячого ошийка;

1 морква;

1 цибуля;

1 ст. л. соняшникової олії;

20 г вершкового масла;

1 лавровий лист;

½ ч. л. копченої паприки;

⅓ ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

1,5 ч. л. копченої солі.

Для подачі:

4 шматки білого хліба;

зелень до смаку.

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Для початку миємо горох, перекладаємо його в каструлю та заливаємо 2,5 л води. Варимо 40 хвилин після закипання на середньому вогні.

Чистимо картоплю, моркву та цибулю. Нарізаємо їх середнім кубиком. Першу додаємо в каструлю до гороху та варимо далі на середньому вогні, не накриваючи кришкою.

Розігріваємо пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та 20 г вершкового масла, кладемо спочатку цибулю та обсмажуємо до м’якості. Після цього додаємо моркву, готуємо все разом 2 хвилини, час від часу помішуючи.

Ріжемо середнім кубиком 150 г сирокопченого свинячого ошийка, додаємо в пательню до овочів та ще смажимо 3-4 хвилини.

Перекладаємо овочі з м’ясом у суп, додаємо лавровий лист, ½ ч. л. паприки, ⅓ ч. л. свіжомеленого чорного перцю та 1,5 ч. л. копченої солі. Мішаємо. Також можна додати ще 500 мл води, якщо хочете першу страву більш рідку. Варимо 10 хвилин.

Забираємо суп з вогню, даємо 10 хвилин настоятися, щоб всі аромати та смаки розійшлися. Ріжемо хліб середнім кубиком та сушимо на сухій пательні. Розливаємо гороховий суп по тарілках та подаємо до столу із сухарями та зеленню.

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