Сон у повній темряві: 5 причин прибрати зі спальні всі джерела світла

Сон сприяє довголіттю і впливає на когнітивні, емоційні та фізичні аспекти нашого життя. Крім кількості, не менш важлива і якість відпочинку, яку можуть погіршити джерела світла.

Хороший сон експерти вважають одним з основоположних чинників довголіття. Спосіб життя разом із генетикою та факторами довкілля є однією з важливих складових, яка може впливати на старіння, а також на наше повсякденне життя і самопочуття. Нестача сну заважає сімейному, соціальному та трудовому життю, впливаючи на когнітивні, емоційні та фізичні аспекти. Чому повна темрява сприяє більш якісному нічному сну пише Vogue Italia.

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Отже, чому ж сон є важливим фактором нашого здоров'я та гарного самопочуття.

Під час сну організм активує цілу низку механізмів відновлення, які впливають на благополуччя тіла і розуму.

Сон покращує пам'ять і когнітивне мислення. Теорія пластичності мозку припускає, що сон необхідний мозку для зростання, реорганізації, реструктуризації та створення нових нейронних зв'язків. Таким чином, нестача сну може негативно вплинути на вашу здатність ясно мислити, формувати спогади, продуктивність, увагу та концентрацію.

Під час сну організм відновлює тканини та клітини. Нестача сну впливає на здоров'я імунної системи та підвищує схильність до хвороб.

Нічний відпочинок позитивно впливає на управління стресом.

Нестача сну може призвести до набору ваги. Ночами, коли ви спите занадто мало, вироблення греліну, гормону голоду, збільшується, а лептину знижується. У результаті нестача сну може призвести до посилення відчуття голоду.

Чому шкідливо спати при увімкненому світлі

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Синє світло — ворог сну та спокою. Перегляд екранів перед сном не призводить до розслаблення тіла, необхідного для засинання, і пригнічує спонтанну секрецію мелатоніну, яка тісно пов'язана з темрявою. Крім того, вплив світла в невідповідний час може порушити циркадні ритми сну і бадьорості, глибоко впливаючи на фізичне і психічне здоров'я. Ранкове світло, багате на короткі хвилі, допомагає нам прокинутися і узгоджує наш внутрішній годинник із зовнішнім середовищем. Але світло пізно ввечері затримує наш циркадний ритм, спричиняючи його розсинхронізацію.

У дослідженні 2022 року, проведеному у співпраці з Філліс Зі, неврологом і директором Центру циркадної медицини та медицини сну Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету, учасники, які спали під впливом світла, проводили менше часу у фазі повільнохвильового сну, що відповідає найглибшій. Ці результати показують, що навіть із заплющеними очима наш мозок може сприймати відносно тьмяне світло і тому готовий прокинутися. Фактично, припускають, що світло спричиняє погіршення якості сну, пригнічення рівня мелатоніну та високу симпатичну активацію.

Крім того, нічне світло, мабуть, чинить несприятливий вплив на метаболічні функції, включно зі зниженням толерантності до глюкози і зниженням чутливості до інсуліну. Як повідомляється в дослідженні, кореляція між впливом світла і регуляцією обміну речовин ще не зовсім зрозуміла дослідникам.

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5 переваг сну в повній темряві:

ви засинаєте раніше і легше;

це корисно для очей, які не піддаються зайвому навантаженню і не втомлюються;

циркадний ритм дотримується, і тіло стає більш збалансованим;

розум також стає більш урівноваженим, ви краще спите, боретеся зі стресом і депресією;

циркадний ритм також може впливати на метаболічні процеси, наприклад, на метаболізм глюкози. Сон у темряві сприяє поліпшенню якості сну, що допомагає вам не набирати вагу і підтримувати правильний рівень інсуліну, який є фундаментальною цінністю для діабетиків, а також рівень мелатоніну.

Як звикнути спати в повній темряві

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Перший крок в облаштуванні спальні, що сприяє сну, — зробити її якомога темнішою. Ви можете використовувати щільні штори, що блокують більшу частину зовнішнього світла, яке може виходити від вуличних ліхтарів або світла проїжджаючих автомобілів.

Ще один крок — зменшити або виключити використання гаджетів у спальні. Можливо, буде корисно вимкнути телефон або покласти його в тумбочку біля ліжка. У спальні слід відмовитися навіть від використання телевізора.

Використання маски для сну може поліпшити якість сну, оскільки вона відфільтровує всі види світла, які ми не можемо заблокувати іншим способом.

Збільшення впливу природного світла протягом дня позитивно впливає на нічний сон.

Прослуховування медитації перед сном також має розслаблювальний ефект.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.