"Куй железо, пока гарячо": як сказати українською (відео)

Цитата означає, що все треба робити вчасно. Втім, в українській мові є кілька відповідників до неї.

Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно перекласти українською фразу "Куй железо, пока гарячо". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Цитата означає, що все треба робити вчасно. Втім, як про це сказати українською? Існує кілька варіантів:

хапай, Петре, поки тепле;

лови рибку, поки ловиться;

весна раз красна;

пʼятниця вдруге не трапиться;

коваль клепле, доки тепле.

Обирайте варіант, який більше вам до вподоби.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Філолог також видає книги для підготовки до різноманітних іспитів з мови.

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