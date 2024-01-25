56-річна жінка розповіла, чому зустрічається тільки з чоловіками трохи старшими за 20 років

Елайна веде сторінку в соцмережі, де на неї підписані сотні тисяч людей, і демонструє їм свою зрілу красу. Вона абсолютно не соромиться свого віку і тіла, любить життя і намагається отримувати від нього максимум задоволення.

56-річна блогерка Елайна Сент-Джеймс із Чикаго зустрічається тільки з чоловіками, вік яких не набагато перевищує 20 років. Її останньому коханцю — 23 роки, і ця різниця абсолютно не бентежить жінку, пише Daily Mail.

На своїй сторінці в Instagram із 440 тисячами підписників вона часто публікує фото в спідній білизні та купальниках, міні-сукнях, а також розповідає про своє життя. В одному з відео в сторіз Елайна розповіла, що ніколи більше не зустрічатиметься зі старшим чоловіком.

"Я буду зустрічатися тільки з хлопцями, старшими за 20 років. Кілька місяців тому у мене з'явився 23-річний коханець. Раніше в мене були коханці, які були молодші за мене, але він поки що наймолодший із них. Мені подобається його хлоп'яча зовнішність, мила поведінка і життєва сила. Він такий позитивний, невимушений, у нього чудове тіло і густа шевелюра. На відміну від чоловіків старшого віку, у молодих людей чудові тіла", — розговорилася вона.

Авторка додала, що дотримується певного вікового цензу.

"Я не буду зустрічатися з тими, хто не має права легально вживати алкоголь в Америці, але я не можу собі уявити, щоб зустрічалася з кимось, кому за 40 років, бо вони стають сварливими старими. Мене часто називають матусею або пумою, але мені це подобається. Те, що ця сексуальність стала частиною мого життя після 50 років, — це феноменально", — заявила Елайна.

За словами жінки, раніше вона зустрічалася з однолітками, але тепер зареклася це робити.

"У людей похилого віку хвора спина, еректильна дисфункція, погана поведінка і багато багажу. У спальні одне й те саме знову і знову — одна й та сама поза. Сексу або не було, або це була рутинна робота. Не було жодної спонтанності та бажання", — пояснює Сент-Джеймс.

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Водночас молоді коханці — поза конкуренцією.

З молодими чоловіками секс приголомшливий! Вони енергійні, грайливі і з величезним задоволенням приносять задоволення літнім жінкам. Для них моя стара шкіра — екзотика. Їм подобається мій целюліт і той факт, що у мене некрасиві груди. Для них це рай, де вони можуть досліджувати старе тіло", — продовжила Елайна.

Крім того, молоді люди, на відміну від старших чоловіків, заробляють, люблять розваги і легкі на підйом, а ось ті, кому за 40, турбуються про вихід на пенсію або виплату аліментів колишнім дружинам і дітям.

Незважаючи на бурхливе особисте життя, Елайна не планує змінювати свій статус.

"Я не збираюся виходити заміж за цих чоловіків, я не розглядаю це як довгострокову перспективу. Зараз гарний час, але з чоловіками мого віку я вже покінчила".

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