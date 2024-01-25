На маслі: готуємо пісочне печиво до чаю
Усього кілька простих інгредієнтів — і ви отримаєте смаколик до чаю, кави чи якогось холодного напою. Ароматне та хрумке печиво випікається всього 10 хвилин.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться простим рецептом приготування солодкого пісочного печива до чаю.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 80 г цукру;
- 2 яйця;
- 340 г борошна;
- 150 г вершкового масла;
- 1 ч. л. розпушувача;
- ⅓ ч. л. солі;
- 10 г ванільного цукру.
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Для початку беремо 150 г вершкового масла з холодильника (воно має нагрітися до кімнатної температури). У глибоку миску, де будемо замішувати тісто, вбиваємо 2 яйця, додаємо 80 г цукру та 10 г ванільного цукру. Збиваємо блендером з насадкою віничок або міксером до побіління та збільшення маси у два рази.
Після цього додаємо в миску м’яке вершкове масло, ⅓ ч. л. солі, 340 г борошна та 1 ч. л. розпушувача. Замішуємо м’яке тісто.
Формуємо з нього кулю, обгортаємо харчовою плівкою, ставимо в холодильник на 20 хвилин та вмикаємо розігріватися духовку до 180 градусів.
Дістаємо тісто з холодильника та розкачуємо в пласт 6 мм без використання підпилу. Беремо будь-яку форму для печива та робимо нею фігурки. Кладемо їх на деко, застелене пергаментним папером, з відстанню мінімум 1 см.
Відправляємо випікатися на 10 хвилин. Дістаємо та даємо повністю остигнути.
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