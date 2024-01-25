Смачні котлети без м'яса за 15 хвилин: рецепт дуже простої та ситної страви (відео)

Після смаження викладіть котлети на паперовий рушник, щоб із них пішов зайвий жир. Їх можна подавати з будь-яким гарніром.

Якщо у вас у холодильнику є пачка крабових паличок, кілька яєць і твердий сир, саме час приготувати дуже смачні й незвичайні котлети. Своїм перевіреним рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. За її словами, такі котлети сподобаються не тільки дорослим, а й дітям. На їхнє приготування піде зовсім небагато часу.

Котлети без м'яса за 15 хвилин

Інгредієнти:

крабові палички — 300 г;

варені яйця — 2 шт;

твердий сир — 100 г;

часник — 2-3 зубчики;

сире яйце — 1 шт;

сіль, чорний перець, паприка — за смаком;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти подрібнити ножем або за допомогою блендера. Руками, змоченими у воді, сформувати котлети, обваляти в сухарях і обсмажити на олії по 3-4 хвилини з кожного боку. Викласти готові котлети на паперовий рушник, щоб з них пішов зайвий жир. Котлети виходять дуже м'якими і буквально тануть у роті. Подавати їх можна з яким завгодно гарніром на обід і вечерю.

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