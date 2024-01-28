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Сосиски в листковому тісті: дуже простий рецепт, приготує навіть школяр
Сосиски в тісті — це не тільки смачно, а й красиво. Простота і швидкість приготування роблять цю страву ідеальним вибором для зустрічі гостей, які раптово нагрянули, або дружніх посиденьок.
Сосиски в листковому тісті — це швидкий і смачний варіант закуски, який підійде як для сімейної вечері, так і для швидкого перекусу. Простота приготування і чудовий смак роблять цю страву популярною серед різного віку, пише ТСН.
Інгредієнти:
- сосиски — 10 шт;
- готове листкове тісто — 500 г;
- яйце (для змащування) — 1 шт;
- кунжут або мак (для посипання) — за бажанням;
- гірчиця або кетчуп — для подачі.
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Приготування:
- Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури. Розкачайте тісто в тонкий шар і наріжте його на смужки завширшки приблизно 1-2 см.
- Оберніть кожну сосиску смужками тіста, залишаючи невеликі проміжки. Можна обернути всю сосиску або робити у вигляді "спіралі".
- Викладіть сосиски на деко, застелене папером для випічки. Увімкніть духовку, щоб вона розігрілася до 200°C.
- Збийте яйце й акуратно змастіть кожну обгорнуту в тісто сосиску. Посипте зверху кунжутом або маком для додаткової хрусткості та смаку.
- Помістіть деко в попередньо розігріту духовку і випікайте приблизно 15-20 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим.
- Подавайте сосиски в тісті гарячими, з гірчицею, кетчупом або вашим улюбленим соусом.
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