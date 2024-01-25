Картопляні гнізда з фаршем і сиром: покроковий рецепт
Картопляні гнізда — це цілком самостійна страва. Воно смачне та ситне, до того ж готується дуже просто.
Роздумуєте, що смачного та нового приготувати на вечерю, щоб було і ситно, і апетитно? Тоді потіште себе та домочадців картопляними гніздами. Рецептом страви поділилися в блозі "Рецепти щодня". Її приготування не потребує особливих навичок і вийде навіть у тих, хто не дуже любить проводити час на кухні.
Картопляні гнізда
Інгредієнти:
- картопля — 500 г;
- яйце — 1 шт;
- панірувальні сухарі — 1 ст. л;
- фарш — 400 г;
- сир — 100 г;
- цибуля — 1 шт;
- томатна паста — 1 ст. л;
- помідор — 1 шт;
- спеції — за смаком
Спосіб приготування:
Картоплю почистити, помити, зварити і зробити з неї густе пюре. Дати йому охолонути. Коли пюре охолоне, додати в нього сире куряче яйце і добре перемішати.
Деко застелити пергаментом, посипати його панірувальними сухарями і за допомогою кондитерського мішка з насадкою відсадити невеликі гнізда з картоплі, після чого відправити деко в духовку, розігріту до 180 градусів, на 7-10 хвилин.
Поки деко в духовці, необхідно обсмажити дрібно нарізану цибулю на сковорідці, додати фарш, томатну пасту, спеції та помідор, тушкувати до готовності.
Наповнити гнізда фаршем, посипати сиром і відправити ще на 15 хвилин у духовку за тієї ж температури.
При подачі гнізда можна посипати дрібно порізаною зеленню.
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