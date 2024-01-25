Рецепт соковитого та смачного бісквітного торту "Твереза вишня"
Десерт — це смачне та солоденьке доповнення після основного прийому їжі. Часто десертом виступає шоколадка, або якесь печиво придбане в магазині. Однак, часто хочеться якось смачненького домашнього тортику. Звісно, у нинішніх реаліях все простіше купити в магазині, але інколи варто знаходити час і на кулінарні витвори у себе вдома. Вони не лише принесуть задоволення вашій родині, а й відволічуть вас від повсякденності, проблем та поганого настрою.
Щоб вам не довелося марно витрачати час на пошуки рецепту смачного десерту футблогер oh_vikka поділилася своїм вдалим варіантом приготування бісквітного торта з вишнею.
Інгредієнти
Для приготування тіста на бісквіт
- 6 яєць;
- сіль;
- 150 грамів цукру;
- 150 грамів борошна;
- 40 грамів какао.
Для приготування крему
- 150 грамів шоколаду (темний або молочний);
- 150 грамів вершкового масла;
- 100 грамів згущеного молока;
- 400-450 грамів вишні.
- Для приготування глазурі
- 100 грамів шоколаду;
- 100 мілілітрів вершків від 30%;
- 20-25 мілілітрів рослинної олії;
- 100 грамів горіхів.
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Спосіб приготування
Крок 1
З'єднуємо 6 яєць, дрібку солі та цукор. Ретельно збиваємо блендером до пишної однорідної маси.
Крок 2
В окремій мисці з’єднуємо попередньо просіяне борошно разом з какао. Ретельно все перемішуємо до однорідності.
Крок 3
Просіюючи через сито муку з’єднану з какао додаємо її до пишно збитих білків. Обережно перемішуємо лопаткою з низу до гори.
Крок 4
Готове тісто на бісквіт виливаємо у форму для запікання і відправляємо в духовку розігріту до 160-170 градусів. Випікати бісквіт потрібно протягом 20-30 хвилин.
Крок 5
Поки готується бісквіт переходимо до приготування крему. З’єднуємо шоколад з вершковим маслом та згущеним молоком. Миску зі з’єднаними продуктами ставимо на парову баню та доводимо до рідкої консистенції.
Крок 6
До рідкої суміші масла, шоколаду та згущеного молока додаємо очищену від кісточок вишню разом з соком, який стік. Все ретельно перемішуємо до однорідності.
Крок 7
Дістаємо бісквіт з духовки, даємо час охолонути. Після необхідно легенько зрізати верхівку на бісквіті та зробити з нього немов мисочку вибравши середину. Крихти, які утворилися додаємо до крему та перемішуємо до однорідності.
Крок 8
Додаємо готовий крем з бісквітною крихтою до форми з торту, все ретельно викладаємо і зверху викладаємо попередньо зрізану кришку.
Крок 9
Переходимо до приготування глазурі. З'єднуємо в каструлі шоколад, вершки та рослинну олію і ставимо на мінімальний вогонь поки не утвориться рідка маса.
Крок 10
До рідкої глазурі додаємо улюблені горішки, ретельно перемішуємо і поливаємо готовий торт.
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