Смачно як у дитинстві: найкращі рецепти бабусі

Кулінарні експерти стверджують, що страви з дитинства завжди особливо смачні, оскільки до них додається аромат спогадів.

Знову бабусині рецепти, скажете ви. Насправді це смачно і просто, оскільки наші бабусі, як правило, працювали і їм було ніколи приділяти увагу кулінарним частуванням. Тож думаємо, що призабуті страви повернуть нам смак дитинства та чарівність сімейних традицій. А поділилися з нами цими рецептами кулінари сайту "ТакProsto!".

Гречані оладки

Єдина заковика — не забути купити гречане борошно.

Інгредієнти:

260 г гречаного борошна;

150 г пшеничного борошна;

1,5 склянка молока;

1 яйце;

1 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

1 ст. л. соди;

олія для смаження.

Гречану крупу перетріть у кавомолці на борошно або візьміть куплену в магазині. Закип'ятіть молоко і влийте його в гречане борошно, щоб воно розбухло. У ємність із гречаним борошном додайте яйце, цукор, сіль і соду для пишності. Потім додайте тісто, як на звичайні оладки.

У сковороду налийте олію, викладайте тісто дерев'яною ложкою. Смажте оладки з двох боків до рум'яного відтінку.

Фото: pinterest.com

Салат із редискою

Між іншим, смачно і красиво.

Інгредієнти:

200 г редиски;

2 яйця;

3 ст. л. кислого молока або сметани;

1 ч. л. цукрової пудри;

1 ч. л. оцту;

1 ст. л. олії;

40 г зеленої петрушки;

сіль за смаком.

Редиску наріжте тонкими кружальцями, викладіть на блюдо, зверху покладіть тонкі смужки відокремленого від крутих яєць білка.

Жовток розітріть виделкою. Посоліть і змішайте зі збитим кислим молоком або сметаною. Додайте цукрову пудру, оцет, олію, сіль. Суміш ще раз збийте і полийте нею редис.

Прикрасьте салат зеленню петрушки.

Фото: pinterest.com

Грінки з яйцем

Це, думаємо, був улюблений сніданок багатьох. А як же люблять такі соковиті та рум'яні грінки діти! Готується страва буквально за 10 хвилин, але вимагає граничної уваги під час обсмажування, інакше за півхвилини може підгоріти.

Інгредієнти:

2 яйця;

6 скибочок хліба;

4 ст. л. рослинної олії;

50 мл холодного молока;

2 щіпки солі.

У глибокій ємності змішайте яйця, додайте трохи солі. Збийте яєчну масу вінчиком або виделкою до пишної піни (приблизно 2-3 хвилини). Можна додати холодного молока, особливо якщо це солодкі грінки.

Хліб наріжте скибочками або використовуйте вже нарізані шматочки. Вмочіть кожен із них у яєчну суміш з обох боків.

На сковороді розігрійте олію до максимуму і викладіть на неї скибочки хліба в яєчній суміші. Зменшіть вогонь до середнього й обсмажуйте хліб з одного боку близько хвилини. Потім переверніть грінки на інший бік і томіть трохи більшу кількість часу — близько 2 хвилин. Якщо є можливість накрити ємність кришкою, то зробіть це, таким чином яєчна маса всередині хлібної скибочки пропариться.

Гарячі грінки викладіть на паперову серветку, видаляючи надлишки жиру, а потім на тарілку. Подавати смачні, рум'яні й ароматні грінки з хліба з яйцем треба гарячими, доки вони не охололи, з горнятком свіжозавареного чаю чи кави, а начинку до них кожен обере сам на свій смак.

Фото: pinterest.com

Святкові грінки з яйцем

Цей рецепт підходить не тільки для щоденного сніданку, а й як гарна закуска на святковий стіл. Єдиний мінус грінок — важко зупинитися, такі вони смачні.

Інгредієнти:

1 буханець будь-якого хліба;

5 яєць;

майонез;

часник.

Наріжте хліб, краще взяти батон. Підсмажте скибочки хліба на пательні з олією. Яйця відваріть круто.

Кожну грінку натріть зубчиком часнику, а потім намажте тонким шаром майонезу.

Викладіть усі грінки на блюдо і натріть на тертці яйця прямо на них. Таким чином, терте яйце розподілиться рівномірно і залишиться повітряним, чого не вийде, якщо сипати терте яйце руками.

Фото: pinterest.com

"Багата" каша

У таку кашу можна додати трохи сушених грибів, краще білих, але вже як вийде. Це додасть їй неповторного аромату. Каша може бути й солодкою. У цьому разі замість грибів використовуйте суміш будь-яких сухофруктів і горіхів.

Інгредієнти:

300 г перлової крупи;

2 цибулини;

2 моркви;

200 г відварених грибів;

100 г лісових горіхів;

3 ст. л. гарбузового насіння;

60 г олії;

сіль за смаком.

Наріжте цибулю кільцями, моркву — соломкою. На дно казанка налийте олію, потім викладіть цибулю та моркву, тушкуйте близько 10 хвилин під закритою кришкою.

Потім викладіть зверху шар перлової крупи, горіхи та насіння, а потім знову шар перлової крупи. Обережно залийте водою трохи вище рівня крупи, посоліть, закрийте кришкою і залиште варитися протягом 1,5 години.

За 15 хвилин до готовності додайте нарізані відварені гриби (якщо вони дрібні, їх можна не нарізати), розмішайте, доваріть кашу, а потім зніміть з вогню і залиште під кришкою на 15 хвилин.

Фото: pinterest.com

Зелений борщ

Він справжній, коли зі шпинатом, щавлем, сметаною і яйцем — ух ти! Приємного апетиту!

Інгредієнти:

2 ст. л. олії;

1 цибулина;

1 морква;

400 г свинини на кісточці;

4 картоплини;

1 зварене круто яйце;

1 ч. л. пшеничного борошна;

150 г шпинату;

150 г щавлю;

2 лаврові листки;

сіль, перець за смаком.

М'ясо покладіть у каструлю з 1,5 літрами води, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть близько години. Потім перекладіть у миску, бульйон процідіть і знову доведіть до кипіння.

Овочі очистіть. Картоплю наріжте кубиками, додайте в суп, варіть протягом 10 хвилин. Цибулю та моркву наріжте соломкою, обсмажте в розігрітій олії протягом 7-8 хвилин. Змішайте з борошном. Щавель і шпинат дрібно наріжте.

Покладіть у бульйон усі овочі, лавровий лист, сіль і перець. Готуйте протягом 6 хвилин. Яйце наріжте кружальцями, м'ясо — шматочками, додайте в борщ і подавайте до столу.

Фото: pinterest.com

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