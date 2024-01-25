Соковиті та смачні гречаники: рецепт для ситної вечері

Гречаники виходять не менш ситними, ніж звичайні котлети. Вони так само, як і котлети, поєднуються з різними гарнірами.

Гречаники — страва української національної кухні, яку готують із фаршу та вареної гречаної каші з додаванням цибулі, спецій і зелені. Рекомендуємо приготувати їх за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Великий плюс цієї страви в тому, що вона поєднує в собі крупу та м'ясо, добре втамовуючи голод.

Гречаники

Інгредієнти:

курячий фарш — 250 г;

гречка — 150 г;

цибуля ріпчаста — 1шт;

яйце — 1 шт;

борошно — 2-3 ст. л;

сіль, перець, сушений часник — за смаком.

Для начинки:

яйце варене — 1 шт;

зелена цибуля — 3 пірця;

сметана — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Гречку відварити в підсоленій воді до готовності, остудити, додати спеції та сіль за потреби. Усе перебити блендером, після чого ввести всі інші інгредієнти.

Далі необхідно приготувати начинку. Для цього треба варене куряче яйце натерти на тертці, змішати його з дрібно порубаною зеленою цибулею та сметаною.

Сформувати зрази й обсмажити на середньому вогні на олії по 2-3 хвилини з кожного боку.

Скласти їх на деко, застелене пергаментом, і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин.

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