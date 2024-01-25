Причини виникнення закрепів та як з ними боротися
Хоч раз в житті кожна людина стикається з проблемою ходіння в туалет. Мова йде про закрепи. Це проблема з якою можуть стикатися як немовлята, жінки, люди у зрілому віці, так і чоловіки. Причин закрепу може бути багато. Але яка б не була причина — в першу чергу необхідно нормалізувати роботу жовчного міхура.
Жовч є природною проносною і має сануючу дію на кишківник. Про причини закрепу та те як боротися з ними розповіла лікар класичної та функційної медицини Ганна Михайличенко
Лікар пояснила, що закреп, це не просто відсутність дефекації. Кал рідше 1 разу на день, утруднення при випорожненні кишківник, почуття неповного спорожнення кишківник та твердий та щільний стілець, "овечий кал" — це також признаки проблеми з закрепами.
За словами Ганна Михайличенко, кал повинен бути щоденний, бажано одночасно, після пробудження, 1-2 р/д, м'якою ковбаскою, не липнути до унітаза (якщо потрібно користуватися йоржиком — значить у вас не засвоюються жири), тонути і ви не повинні докладати зусиль, щоб сходити до туалету.
Основні причини закрепу
Причини, пов'язані з способом життя:
- шкідлива їжа;
- дефіцит клітковини;
- дефіцит рідини (не п'єте норму води);
- недостатньо фіз.активності, сидячий спосіб життя;
- стримування позивів до акту дефекації;
- стрес.
Причини, пов'язані з ШКТ:
- низька кислотність шлункового соку;
- застій жовчі;
- ДЖВП;
- СІБР;
- СРК;
- зниження моторики кишківника.
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Органічна патологія кишківник, механічні перешкоди прохідності:
- спайки;
- долихосигма;
- поліпи та ін.
У такій ситуації проблеми зі стільцем будуть важко вирішуваними, потрібно буде або усувати причину (очна консультація з гастроентерологом, або пробувати методи, які саме вам допомагатимуть).
Пов'язані з іншими захворюваннями/станами:
- анемія;
- дефіцит статевих гормонів;
- гіпотиреоз.
- Прийом лікарських препаратів, що впливають на перистальтику кишківник:
- знеболювальні;
- транквілізатори;
- антидепресанти;
- антациди (особливо з алюмінієм);
- КОК, естрогени у складі ЗГТ;
- препарати заліза;
- часте вживання проносних препаратів.
Що потрібно робити при закрепах?
Випивати норму води на день 30 мл на 1 кілограм маси тіла. Включайте питво теплої води у щоденну норму.
Щоб запустити перистальтику кишечника – важливо рухатися. Сидячий спосіб життя сприяє розвитку запору.
Дуже важливим є положення на унітазі, купіть спеціальну підставку під ноги. Підставка призначена на формування фізіологічно природної позиції тіла під час акта дефекації.
Їжте норму клітковини на добу (25-30 грамів).
Включайте в раціон гіркоти, жири — стимулюватимуть жовчовідтік.
Може допомогти самомасаж передньої черевної стінки, проєкція жовчного міхура, вправа "Наулі".
Нормалізуйте роботу жовчного міхура, позбавтеся анемії, відновіть роботу ЩЗ, статеві гормони і навчіться справлятися зі стресом.
З препаратів можуть допомогти жовчогінні препарати, трифали, клітковина, магній у формі цитрат.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.
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