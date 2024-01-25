Яскраво і вишукано: гарнір із запеченої моркви з часником і пармезаном

Порадуйте себе і своїх рідних новою корисною і дуже смачною стравою. Готується цей гарнір дуже просто, а результат вас напевно вразить своїм смаком.

Якщо вам хочеться урізноманітнити своє меню, приготуйте смачний і корисний гарнір із моркви в духовці. Аромат італійських трав і пармезан додадуть гарніру пікантних ноток і добре поєднуватимуться з будь-яким м'ясом або рибою. Рецептом запеченої моркви поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

морква — 500 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

масло вершкове — 4 ст. л.;

пармезан — 60 г;

часник — 3 зубчики;

перець чорний мелений — за смаком;

суміш італійських трав — за смаком;

олія рослинна — 1 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Виберіть для цієї страви не дуже велику моркву з тупим кінчиком приблизно одного розміру. Помийте й очистіть її.

Крок 2

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Крок 3

Розріжте моркву впоперек на кілька частин завдовжки близько 5 см. Якщо морква велика і товща за 3 см у діаметрі, розріжте її додатково вздовж на дві або чотири частини. У підсумку всі шматочки моркви мають бути приблизно одного розміру, щоб вона рівномірно запеклася в духовці.

Крок 4

Розтопіть вершкове масло будь-яким зручним способом.

Крок 5

Часник очистіть і пропустіть через прес. Змішайте в мисці вершкове масло з часником. Додайте сіль і спеції за смаком і добре перемішайте.

Крок 6

Додайте в підготовлену миску, перемішайте, щоб шматочки моркви вкрилися олією і спеціями.

Крок 7

Натріть пармезан на тертці, додайте в миску до моркви і ще раз перемішайте.

Крок 8

Пензликом змастіть деко рослинною олією і викладіть на нього моркву. Запікайте моркву 20 хвилин. Через десять хвилин відкрийте духовку і переверніть шматочки моркви, щоб вони рівномірно пропеклися.

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