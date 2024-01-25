Яскраво і вишукано: гарнір із запеченої моркви з часником і пармезаном
Порадуйте себе і своїх рідних новою корисною і дуже смачною стравою. Готується цей гарнір дуже просто, а результат вас напевно вразить своїм смаком.
Якщо вам хочеться урізноманітнити своє меню, приготуйте смачний і корисний гарнір із моркви в духовці. Аромат італійських трав і пармезан додадуть гарніру пікантних ноток і добре поєднуватимуться з будь-яким м'ясом або рибою. Рецептом запеченої моркви поділився сайт Shuba.
Інгредієнти:
- морква — 500 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- масло вершкове — 4 ст. л.;
- пармезан — 60 г;
- часник — 3 зубчики;
- перець чорний мелений — за смаком;
- суміш італійських трав — за смаком;
- олія рослинна — 1 ст. л.
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Приготування
Крок 1
Виберіть для цієї страви не дуже велику моркву з тупим кінчиком приблизно одного розміру. Помийте й очистіть її.
Крок 2
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Крок 3
Розріжте моркву впоперек на кілька частин завдовжки близько 5 см. Якщо морква велика і товща за 3 см у діаметрі, розріжте її додатково вздовж на дві або чотири частини. У підсумку всі шматочки моркви мають бути приблизно одного розміру, щоб вона рівномірно запеклася в духовці.
Крок 4
Розтопіть вершкове масло будь-яким зручним способом.
Крок 5
Часник очистіть і пропустіть через прес. Змішайте в мисці вершкове масло з часником. Додайте сіль і спеції за смаком і добре перемішайте.
Крок 6
Додайте в підготовлену миску, перемішайте, щоб шматочки моркви вкрилися олією і спеціями.
Крок 7
Натріть пармезан на тертці, додайте в миску до моркви і ще раз перемішайте.
Крок 8
Пензликом змастіть деко рослинною олією і викладіть на нього моркву. Запікайте моркву 20 хвилин. Через десять хвилин відкрийте духовку і переверніть шматочки моркви, щоб вони рівномірно пропеклися.
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