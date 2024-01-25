Що їсти, щоб не хворіти - Топ-5 доступних українських продуктів для зміцнення імунітету

Імунітет — це система захисту організму від інфекційних хвороб, яка забезпечується спеціальними клітинами і речовинами. Він допомагає запобігати вторгненню і розмноженню шкідливих мікроорганізмів, таких як бактерії, віруси, грибки і паразити та відіграє важливу роль у збереженні нашого здоров'я і сприяє швидкому одужанню після хвороби.

Хвиля застуд якраз у розпалі та й загалом завжди хочеться бути здоровим та в ресурсі. Саме тому в зимовий період, коли в організмі часто спостерігається дефіцит вітамінів треба максимально піклуватися про міцність свого імунітету. Дієтолог Світлана Марійко назвала список продуктів, які можуть в цьому допомогти.

Якщо буряки, морква та яблучка за зиму вже "під набридли", тоді вам варто дізнатися про доступні, знайомі нам продукти, які треба регулярно їсти, для того, щоб підсилити імунітет.

Ферментовані продукти

Квашена капуста, комбуча, квашений огірок. Квашена капуста містить багато вітаміну С, який сприяє підтримці імунної системи. Вона також містить мікроелементи і ферменти, які допомагають зміцнити організм і боротися зі шкідливими бактеріями.

Комбуча — це напій, який отримується шляхом бродіння чаю за допомогою спеціальних бактерій та дріжджів. Вона містить пробіотики, які сприяють збереженню здорової мікрофлори кишечнику, що має безпосереднє значення для імунної системи.

Квашений огірок – це огірок, який був занурений у розчин солі і довго утримувався під час бродіння. Він містить пробіотики, які покращують травлення та зміцнюють імунну систему.

Загалом, споживання цих продуктів може допомогти підвищити рівень антиоксидантів і пробіотиків у організмі, покращити травлення і зміцнити імунну систему.

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння має корисний вплив на імунітет. Воно багате на антиоксиданти, включаючи вітаміни А, С та Е, а також мікроелементи, такі як цинк та селен. Ці компоненти сприяють зміцненню імунної системи тіла та захисту від вірусів і інших шкідливих мікроорганізмів.

Крім того, гарбузове насіння містять велику кількість рослинних стеролів, які можуть підтримувати здоровий рівень холестерину та протизапальний ефект в організмі. Це особливо важливо для підтримки оптимальної роботи імунної системи.

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Оселедець та інша риба

Оселедець і риба мають позитивний вплив на імунітет людини. Риба, особливо морська, є джерелом багатьох корисних поживних речовин, таких як омега-3 жирні кислоти, вітаміни D і В12, йод і селен. Вони підтримують здоров'я імунної системи, сприяють запобіганню запальних процесів і підвищується її опірність до інфекцій.

Оселедець, особливо маринований або сироїдний, містить значну кількість вітаміну D і омега-3 жирних кислот. Ці речовини сприяють посиленню імунної системи, зменшенню запалення, покращенню діяльності антиоксидантів та підвищенню вироблення протизапальних речовин.

Враховуючи це, включення риби та оселедця до своєї дієти може позитивно впливати на імунітет та загальний стан організму.

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Кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти, такі як йогурт, кефір або пробіотичні напої, мають позитивний вплив на імунітет. Вони містять корисні бактерії, відомі як пробіотики, які сприяють розвитку здорової кишкової флори. Здорова кишкова флора, в свою чергу, є важливою складовою імунної системи.

Пробіотики допомагають підтримувати рівновагу між "хорошими" і "шкідливими" бактеріями у кишечнику. Вони знижують ризик розвитку захворювань шляху імунної системи, таких як грип, застуда або запальні захворювання. Крім того, пробіотики сприяють виробленню специфічних антитіл і підтримують протизапальні процеси в організмі.

Регулярне споживання кисломолочних продуктів може покращити стан імунної системи, зменшити ризик захворювання і поліпшити загальний стан здоров'я.

Шпинат та інша листова зелень

Шпинат та інші листові зелені є важливим додатком до збалансованої дієти і можуть позитивно впливати на імунітет. Вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які сприяють зміцненню імунної системи.

Шпинат містить значну кількість вітаміну С, який підтримує імунну систему, а також багато бетакаротину, який може перетворитися на вітамін А, необхідний для здорової шкіри та слизових оболонок. Крім того, шпинат містить вітамін К, який може підтримувати здорову функцію імунної системи.

Інша листова зелень, така як капуста, броколі та рукола, також багата антиоксидантами та вітамінами, що допомагають зміцнити імунну систему. Вони містять вітаміни С та Е, які відповідають за захист організму від вільних радикалів, а також мінерали, такі як залізо та фолієва кислота, які сприяють збільшенню білих кров'яних клітин і зміцнюють імунну систему.

Звісно буряки, моркву і яблучка треба їсти й далі, але якщо треба зміцнити імунітет, то тепер ви знаєте чим їх можна розбавити.

Ви повинні розуміти, що список продуктів для зміцнення імунітету — це не чарівна пігулка, яка гарантує міцну броню (такої не існує). Але якщо регулярно вживати ці продукти, то ви точно підсилите імунітет.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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