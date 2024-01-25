Вправа, яка за 3 хвилини допоможе знизити тиск

Перехвилювалися — різко піднявся тиск. Знайомо? А ще тиск підвищується у моменти гніву, агресії. Всі ці почуття відразу викликають реакцію в тілі: частішає серцебиття і дихання, напружуються м'язи, підвищується тиск, починається болісний головний біль. У такі хвилини можна допомогти собі швидко, не чекаючи на дію таблеток.

Тілесний терапевт Татьяна Вещикова поділилася простою вправою, яка за 3 хвилини здатна позбавить вас від головного болю, який часто супроводжується під час високого тиску.

Крок 1

Робимо глибокий вдих через ніс протягом 2 секунд і затримуємо дихання ще на 2 секунди.

Крок 2

Починаємо видихати повільно повітря через стиснуті губи. Робити це потрібно протягом 6 секунд.

Таку вправу потрібно виконувати протягом 3 хвилин. Після одразу можете переміряти ваш тиск, який повинен знизитися.

Як правильно виконувати вправу дивіться у відео нижче

Варто памʼятати, що високий тиск є станом, коли кровʼяні судини підвищено напружуються і циркуляційний тиск перевищує прийнятні норми. Це також називається артеріальною гіпертензією. Високий тиск може бути шкідливим для здоров'я, оскільки може призводити до серйозних ускладнень, таких як хвороби серця, інсульт або пошкодження нирок.

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Саме тому, якщо у вас виникають симптоми підвищеного тиску, такі як головний біль, запаморочення, підвищена сонливість або проблеми зі зором, важливо звернутися до лікаря. Для нормалізації тиску зазвичай рекомендується зберігати здоровий спосіб життя, який включає здорову дієту, фізичну активність, обмеження споживання алкоголю та некуріння, для контролю кров'яного тиску.

Тим не менш, деякі методи, що можуть допомогти знизити тиск в домашніх умовах, включають:

Регулярна фізична активність. Займайтесь легкою аеробікою, як, наприклад, ходьба, плавання або велосипедний похід. Це може покращити кровообіг та знизити тиск.

Зниження споживання солі. Споживання занадто великої кількості солі може призвести до підвищення тиску. Спробуйте обмежити споживання продуктів з високим вмістом натрію.

Збалансована дієта. Споживайте багато овочів, фруктів, злаків, риби з низьким вмістом жиру та нежирне м'ясо. Уникайте продуктів з високим вмістом насичених жирів та трансжирів.

Контроль ваги. Займайтеся фізичною активністю та слідуйте збалансованій дієті, щоб підтримувати здорову вагу. Це може допомогти знизити тиск.

Контроль стресу. Розберіться з тим, які стресори впливають на вас і використовуйте стратегії, такі як йога, медитація або глибоке дихання, щоб знизити стрес та покращити загальний стан.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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