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Картопля-гармошка з беконом, запечена в духовці: як приготувати ефектну страву
Картопля-гармошка з беконом — це не тільки смачна, а й красива страва. Вона чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.
Картопля-гармошка з беконом — це смачна та оригінальна страва, яка стане окрасою будь-якого столу. Хрусткий бекон у поєднанні з ароматною картоплею створює неповторний смак, пише УНІАН.
Інгредієнти:
- картопля — 6 шт. (середнього розміру);
- бекон — 12 скибочок;
- оливкова олія — 3 ст.л.;
- часник — 2 зубчики;
- розмарин (сушений) — 1 ч.л.;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Ретельно вимийте картоплю і наріжте її на тонкі слайси, не дорізаючи до кінця, щоб вийшла форма гармошки. Залиште картоплю цілою.
- Наріжте бекон на тонкі смужки. Вставте смужки бекону між слайсами картоплі.
- У мисці змішайте оливкову олію, подрібнений часник, розмарин, сіль і перець. Отриманою сумішшю рясно змастіть картоплю.
- Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте в духовці за 200°C приблизно 40-45 хвилин, поки картопля не стане м'якою, а бекон хрустким.
- Подавайте картоплю-гармошку гарячою, прикрасивши зеленню за бажанням.
Насолоджуйтеся кожним шматочком цього апетитного поєднання!
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