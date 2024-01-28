Картопля-гармошка з беконом, запечена в духовці: як приготувати ефектну страву

Картопля-гармошка з беконом — це не тільки смачна, а й красива страва. Вона чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу.

Картопля-гармошка з беконом — це смачна та оригінальна страва, яка стане окрасою будь-якого столу. Хрусткий бекон у поєднанні з ароматною картоплею створює неповторний смак, пише УНІАН.

Інгредієнти:

картопля — 6 шт. (середнього розміру);

бекон — 12 скибочок;

оливкова олія — 3 ст.л.;

часник — 2 зубчики;

розмарин (сушений) — 1 ч.л.;

сіль, перець — за смаком.

Читайте також:

Яловичина, запечена в рукаві, з грибним соусом

Гарячі бутерброди з грибами та сиром у духовці

Тарти з печінкою та грибами: смачна закуска за 30 хвилин

Приготування:

Ретельно вимийте картоплю і наріжте її на тонкі слайси, не дорізаючи до кінця, щоб вийшла форма гармошки. Залиште картоплю цілою. Наріжте бекон на тонкі смужки. Вставте смужки бекону між слайсами картоплі. У мисці змішайте оливкову олію, подрібнений часник, розмарин, сіль і перець. Отриманою сумішшю рясно змастіть картоплю. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте в духовці за 200°C приблизно 40-45 хвилин, поки картопля не стане м'якою, а бекон хрустким. Подавайте картоплю-гармошку гарячою, прикрасивши зеленню за бажанням.

Насолоджуйтеся кожним шматочком цього апетитного поєднання!

Читайте також:

Тушкована в пиві шинка з діжонською гірчицею

Сирні кульки у фритюрі: швидкий рецепт

Салат із пекінської капусти з копченою куркою та сиром