Дітей Кейт Міддлтон не пускають до неї: у чому причина

Королівська особа перенесла операцію на черевній порожнині. Востаннє в повному складі родина Уельських зʼявлялася на публіці на Різдво 2023.

Стало відомо, що дітей Кейт Міддлтон не пускають до неї під час реабілітації після операції на черевній порожнині. Про це пише Сosmopolitan.

Королівську персону відвідує у приватній лондонській клініці лише чоловік — принц Вільям. Втім, трьох дітей подружжя, принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї не пускають до матері, вони спілкуються лише онлайн. Востаннє родина Уельських у повному складі з'являлася разом на публіці на різдвяній службі 25 грудня 2023 року.

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Родина Уельських на Різдво 2023 року Фото: Getty

Судячи з усього, заборони бачитися з Кейт пов'язані з рекомендаціями лікарів. Спадкоємці можуть занести до палати інфекцію, що стане великим ризиком для ослабленого здоров'я багатодітної матері.

Родина Уельських Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма скасувала всі виходи до Великодня 2024. Також відомо, що в лікарні The London Clinic дуже суворі правила, до пацієнтів заборонено проводити дітей.

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