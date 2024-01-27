Незрівнянний шоколадний кекс із бананом і фініками: рецепт без глютену та цукру
Рецепт кексу до ранкової філіжанки кави або для вечірнього чаювання, який готується менше години.
Чудовий шоколадний кекс із насиченим смаком. Він виходить вологим і в міру солодким. Крім того, в цих ласощах немає глютену і цукру, оскільки готують їх з рисового і вівсяного борошна, а солодкість їм надають банани і фініки. Рецептом кексу поділився сайт Shef Donna
Інгредієнти:
- рисове борошно — 80 г;
- вівсяне борошно — 50 г;
- какао-порошок — 20 г;
- банан (120-140 г) — 1 шт;
- фініки — 110 г;
- яйце — 1 шт;
- оливкова олія — 40 г;
- вода — 2 ст. л.;
- волоські горіхи — 70 г;
- гіркий шоколад — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- кориця — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Виберіть для приготування цього кексу стиглий, навіть перезрілий банан. Розімніть його виделкою. Очищені від кісточок фініки дрібно наріжте.
Крок 2
Змішайте фініки, бананове пюре, оливкову олію та яйце. Додайте воду і збийте суміш у блендері до однорідності.
Крок 3
Змішайте вівсяне та рисове борошно, какао, розпушувач і корицю. Просійте суміш через дрібне сито, щоб усі компоненти рівномірно розподілилися.
Якщо у вас немає вівсяного борошна, можна змолоти в кавомолці вівсяні пластівці.
Крок 4
З'єднайте рідкі та сухі інгредієнти, замісіть однорідне тісто.
Крок 5
Горіхи посічіть ножем або подрібніть у блендері. Залиште приблизно столову ложку для прикраси, а решту додайте в тісто.
Крок 6
Шоколад подрібніть ножем на маленькі шматочки або натріть на велику тертку. Половину шоколаду додайте в тісто.
Крок 7
Форму для кексу (22х11 см) застеліть промасленим папером для випічки та вилийте готове тісто у форму.
Крок 8
Випікайте кекс 40 хвилин за температури 165°C градусів Цельсія.
Якщо ви любите брауні та вологу текстуру кексу, випікайте кекс на водяній бані: поставте форму з тістом у глибоке деко і налийте в нього води.
Крок 9
Готовий кекс дістаньте з форми разом із папером. Розтопіть шоколад, що залишився, будь-яким зручним способом і полийте ним гарячий кекс. Посипте зверху горіхами.
Крок 10
Перекладіть кекс на решітку і залиште до повного охолодження.
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