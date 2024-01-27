Незрівнянний шоколадний кекс із бананом і фініками: рецепт без глютену та цукру

Рецепт кексу до ранкової філіжанки кави або для вечірнього чаювання, який готується менше години.

Чудовий шоколадний кекс із насиченим смаком. Він виходить вологим і в міру солодким. Крім того, в цих ласощах немає глютену і цукру, оскільки готують їх з рисового і вівсяного борошна, а солодкість їм надають банани і фініки. Рецептом кексу поділився сайт Shef Donna

Інгредієнти:

рисове борошно — 80 г;

вівсяне борошно — 50 г;

какао-порошок — 20 г;

банан (120-140 г) — 1 шт;

фініки — 110 г;

яйце — 1 шт;

оливкова олія — 40 г;

вода — 2 ст. л.;

волоські горіхи — 70 г;

гіркий шоколад — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

кориця — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Виберіть для приготування цього кексу стиглий, навіть перезрілий банан. Розімніть його виделкою. Очищені від кісточок фініки дрібно наріжте.

Крок 2

Змішайте фініки, бананове пюре, оливкову олію та яйце. Додайте воду і збийте суміш у блендері до однорідності.

Крок 3

Змішайте вівсяне та рисове борошно, какао, розпушувач і корицю. Просійте суміш через дрібне сито, щоб усі компоненти рівномірно розподілилися.

Якщо у вас немає вівсяного борошна, можна змолоти в кавомолці вівсяні пластівці.

Крок 4

З'єднайте рідкі та сухі інгредієнти, замісіть однорідне тісто.

Крок 5

Горіхи посічіть ножем або подрібніть у блендері. Залиште приблизно столову ложку для прикраси, а решту додайте в тісто.

Крок 6

Шоколад подрібніть ножем на маленькі шматочки або натріть на велику тертку. Половину шоколаду додайте в тісто.

Крок 7

Форму для кексу (22х11 см) застеліть промасленим папером для випічки та вилийте готове тісто у форму.

Крок 8

Випікайте кекс 40 хвилин за температури 165°C градусів Цельсія.

Якщо ви любите брауні та вологу текстуру кексу, випікайте кекс на водяній бані: поставте форму з тістом у глибоке деко і налийте в нього води.

Крок 9

Готовий кекс дістаньте з форми разом із папером. Розтопіть шоколад, що залишився, будь-яким зручним способом і полийте ним гарячий кекс. Посипте зверху горіхами.

Крок 10

Перекладіть кекс на решітку і залиште до повного охолодження.

Шоколадний кекс із бананом і фініками Фото: shefdonna.com

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