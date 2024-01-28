Дієтичний гречаний суп із м'ясом: смачна та ситна страва з найпростіших продуктів

Гречаний м'ясний суп — чудовий вибір для обіду. Він зігріє вас у холодний день і наситить на довгий час. Простота приготування і доступність інгредієнтів роблять цей суп ідеальним варіантом для щоденного меню.

Гречаний суп із м'ясом — це поживна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду. Багатий смак гречки в поєднанні з м'ясом створює витончену і насичену страву, пише Rice.

Інгредієнти:

м'ясо яловичини — 500 г;

гречка — 1 склянка;

картопля — 3-4 шт;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

томатна паста — 2 ст.л.;

лавровий лист — 2 шт;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

вода — 2 літри.

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Приготування:

М'ясо наріжте на невеликі шматочки. Залийте м'ясо водою і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть на повільному вогні 1 годину. Моркву наріжте соломкою, цибулю дрібно наріжте. Обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Додайте томатну пасту і тушкуйте ще 2-3 хвилини. До киплячого м'яса додайте нарізану картоплю і варіть 10-15 хвилин. Потім додайте обсмажені овочі та гречку. Варіть до готовності гречки, близько 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком. Перед подачею посипте суп подрібненою зеленню.

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