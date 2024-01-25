Дітей порівняла із собаками: австралійську модель критикують за невдале відео, — соцмережі

Коментатори під відео моделі говорили, що вона критикує людей, які вирішили народити дітей. Вказували, що не можна порівнювати дітей і собак, показуючи їх "демонами".

Австралійська модель Еллі Гонсалвес (Ellie Gonsalves) записала відео, на якому вона возиться з домашнім песиком. У іншій частині відео — матір із дитиною, яка кричить. Коментатори під дописом моделі висловлювали незадоволення, бо їм здалося, що це невдале протиставлення. Однак були й реакції підтримки. Дискусію під Reels Еллі Гонсалвес можна побачити на її сторінці Instagram.

На короткому відео, яке з'явилося в соцмережі 21 січня, спершу можна побачити матір, яка намагається вдягнути дитину. Водночас дитина вигинається та кричить, а жінка її втримує з усіх сил. В останні секунди чути, як вона вигукує слово "Господи!" російською мовою.

Після цього на записі з'являється Еллі Гонсалвес — вона одягає собачку на прогулянку, а тварина спокійно сидить у неї на руках і не опирається маніпуляціям.

Під дописом з'явилося більш як 6 тис. вдоподобайок і кілька десятків повідомлень. Хтось із дописувачів зазначив, що розуміє, яку думку намагалася донести Еллі, але так робити не варто.

"Я розумію твою думку, але ганьбити матір поза контекстом не дуже добре".

Також вказували, що цим відео модель критикує рішення людей мати дітей. Подібне порівняння начебто має показати, що діти — це "погане рішення".

"Я ніколи не зрозумію людей, які відчувають потребу якось спростувати чиєсь рішення, щоб підтвердити свої власні рішення. У цій публікації явно немає благих намірів".

Під дописом з'явилася розлога реакція жінки з трьома дітьми. Авторка визнала, що люди без дітей, звичайно, мають набагато легше життя, бо їм не доводиться так багато мити посуд і прибирати. Також вони можуть поїхати відпочивати в місця, які хотіли б. Батьки натомість живуть у тривозі за життя й здоров'я дітей.

"Вони мій світ і змушують мене сміятися щосекунди. Це все стрес".

В іншому коментарі людина зауважила, що "не всі діти такі й не усі собаки такі". На думку автора, відео, опубліковане моделлю, має на меті показати дітей "демонами" та примусити батьків жалкувати про своє рішення.

Були також коментатори, які пропонували не реагувати так гостро на відео. Вони пропонували "пролистувати" допис тим, кому він не подобається. Інші ж писали, що вони підтримують Еллі.

Відео Еллі Гонсалвез - коментар про підтримку Фото: Скриншот Відео Еллі Гонсалвез - коментар з критикою Фото: Скриншот Відео Еллі Гонсалвез - коментар матері з 3 дітьми Фото: Скриншот Відео Еллі Гонсалвез - коментар матері, продовження Фото: Скриншот

Еллі Гонсалвес — 33-річна модель і блогерка з Австралії, яка має в Instagram 1,2 млн шанувальників. У неї немає дітей, але є чоловік. Дописи в соцмережі вона присвячує догляду за собою, рекламі косметики та виробників одягу.

Еллі Гонсалвес - фото з Instagram Фото: Скриншот Еллі Гонсалвес - чим займається Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус публікував статті про ситуації, які ставалися в житті інших відомих особистостей. Наприклад, у вересні розповіли про 15-річну модель із Індії, яка знімалася для Vogue і Cosmopolitan і швидко набрала 300 тис. шанувальників у Instargam. У листопаді американська співачка Мадонна опублікувала коротке відео, на якому показала сина під час занять малюванням.