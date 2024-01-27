На французький манер: тарт із рибними консервами

Рибний пиріг можна подавати і теплим, і холодним. Для його приготування знадобиться будь-яка рибна консерва з додаванням олії.

Закусочний пиріг готується з бездріжджового тіста на сметані, а продукти для начинки — найпростіші та найдоступніші. Водночас тарт виходить дуже смачним, ніжним, а приготувати його не складе труднощів, навіть якщо у вас зовсім мало досвіду у випічці. Рецептом тарта поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти

Для тіста:

борошно пшеничне — 170 г;

сметана — 80 г;

масло вершкове — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 2/3 ч. л.

Для начинки:

консерви рибні — 250 г;

цибуля ріпчаста — 200 г;

олія рослинна для смаження цибулі — 2 ст. л.;

петрушка — 10 г;

кріп — 10 г.

Для заливки:

сметана — 200 г;

яйце куряче — 4 шт.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

сіль — дрібка.

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Приготування

Крок 1

Розтопіть вершкове масло, додайте до нього сіль, цукор і сметану. Перемішайте до однорідності.

Крок 2

Просійте борошно разом із розпушувачем. Додайте частинами в олійно-сметанну суміш і замісіть м'яке нелипке тісто.

Крок 3

Викладіть тісто на пергамент. Присипте його борошном і розкачайте в коло. Діаметр кола має бути на 2-3 см більшим за діаметр форми для тарта. У цьому рецепті використовувалася форма діаметром 25 см.

Крок 4

Перенесіть тісто у форму разом із пергаментом і сформуйте бортики. Наколіть виделкою по всій поверхні тіста.

Крок 5

Цибулю наріжте півкільцями. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотистого кольору.

Крок 6

Рибну консерву поламайте виделкою на невеликі шматочки та змішайте з цибулею.

Крок 7

Зелень дрібно поріжте, додайте до риби й добре перемішайте

Крок 8

Для заливки збийте вінчиком яйця зі сметаною. Додайте борошно та сіль і розмішайте до однорідності.

Крок 9

У форму з тістом рівномірно викладіть начинку. Залийте її сметанною заливкою.

Крок 10

Духовку розігрійте до 180-190 градусів і випікайте тарт 35-40 хвилин.

Крок 11

Готовий пиріг дістаньте з форми разом із пергаментом і остудіть на решітці. Після цього приберіть папір, наріжте його на порційні шматки та кличте до столу їдців.

Закусочний тарт із рибними консервами Фото: www.ua.yabpoela.com

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