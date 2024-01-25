Рецепт іспанського десерту з заварного тіста: тістечка Чурос - пальчики оближеш

Чурос (churros) — це іспанський десерт, який зовні нагадує довгі пальчики з солодкого тіста. Зазвичай тісто для чурос готують з борошна, води, масла і солі. У кондитерському мішку з зірочками готують палички і обсмажують їх у гарячій олії до золотистої скоринки. Зазвичай чурос подають, посипавши цукровою пудрою та додаючи гарячий шоколад для занурення.

Вони популярні в Іспанії та Латинській Америці, а також інших країнах. Чурос мають хрустку зовнішність і м'який внутрішній шар. Вони чудово поєднуються з гарячим шоколадом чи іншими гарячими напоями. Футблогер Сабіна поділилася своїм рецептом приготування чурос в домашніх умовах, які виходять не менш смачними ніж в дорогих кондитерських.

Інгредієнти

150 мілілітрів води;

щіпка солі;

1 столова ложка цукру;

50 грамів вершкового масла;

100 грамів борошна;

2 яйця;

масло для обсмажування.

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Спосіб приготування

Крок 1

Беремо каструлю в ній з'єднуємо воду, сіль, цукор та олію. Утворену суміш доводимо до розчинення олії та до кипіння.

Крок 2

Як суміш закипить необхідно поставити вогонь на мінімуму і додати борошно. Після додавання борошна інтенсивно помішуємо поки тісто не завариться. Воно повинно стати однорідним і зібратися у кулю. Для цього знадобиться приблизно 2-3 хвилини.

Крок 3

Готове тісто знімаємо з вогню, даємо час охолонути.

Крок 4

Коли тісто стане кімнатної температури по одному почніть додавати яйця. Добре помішуйте суміш. Тісто має стати однорідним.

Крок 5

Коли тісто буде готове перекладаємо його в кондитерський мішок із насадкою зірка.

Крок 6

Тим часом розігріваємо сковорідку з рослинною олією. Тільки після того, як олія почне закипати прикручуємо на середній вогонь і вичавлюємо з кондитерського мішка пальчики — наші майбутні чуроси. Смажимо з усіх боків, періодично перевертаючи, до гарної рум'яної скоринки.

Крок 7

Виймаємо готові чурос на паперовий рушник.

Крок 8

Готові тістечка подаємо з шоколадним соусом або обсипаємо сумішшю цукру з корицею.

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