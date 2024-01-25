Котлети з крабових паличок за 15 хвилин - рецепт приготування
Якщо ваша сімʼя полюбляє котлетки, а ви вже не знаєте, що цікавого їм приготувати, тоді вам точно варто спробувати приготувати смачні котлети з крабових паличок. На їх приготування вам доведеться витратити близько 15 хвилин, а в результаті ви отримаєте цілу гору смачних котлеток, якими спокійно нагодуєте не тільки дітей та родину, а й здивуйте незваних гостей.
Рецептом приготування котлет з крабових паличок поділилася футблогер Кристина Азізіан.
Інгредієнти
- 300 грамів крабових паличок;
- 2 варених яйця;
- 100 грамів сиру;
- 3 зубчики часнику;
- 1 сире яйце;
- спеції на смак — сіль, чорний перець, паприка;
- панірувальні сухарі.
Читайте також:
Рецепт горохового супу зі свининою
Курячий суп із галушками на манці: готується просто, але виходить смачним і ситним
М'ясні зрази з яйцем і цибулею: рецепт нашвидкуруч, із простих продуктів
Спосіб приготування
Крок 1
Відваріть два яйця. Для цього помістіть їх в каструлю з водою і відправте на вогонь. Зазвичай для приготування яєць необхідно 10-12 хвилин.
Крок 2
Яйця очистіть від шкірки та розріжте на частини і помістіть в блендер.
Крок 3
Крабові палички необхідно розморозити до натурального стану і також помістити в блендер.
Крок 4
У блендер також додайте очищений часник, твердий сир та одне сире яйце.
Крок 5
Не забувайте про спеції. Їх також варто додати до блендера. Все ретельно перебити до однорідності.
Крок 6
З отриманого фаршу вологими руками змоченими у воді сформуйте котлетки.
Крок 7
Кожну котлетку треба обваляти в панірувальних сухарях.
Крок 8
На вогні розігрійте сковорідку з рослинною олією і відправте смажитися котлети. Кожну котлету потрібно обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку.
Котлетки за цим рецептом не тільки дуже швидко і просто готуються, але й виходять дуже ніжні та смачні.
Читайте також:
Смачно з рисом: як приготувати котлети з тріски та фети
Запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів: рецепт ситної та смачної вечері
Швидко і ситно: суп із картоплі та цибулі-порею з вершками