Котлети з крабових паличок за 15 хвилин - рецепт приготування

Якщо ваша сімʼя полюбляє котлетки, а ви вже не знаєте, що цікавого їм приготувати, тоді вам точно варто спробувати приготувати смачні котлети з крабових паличок. На їх приготування вам доведеться витратити близько 15 хвилин, а в результаті ви отримаєте цілу гору смачних котлеток, якими спокійно нагодуєте не тільки дітей та родину, а й здивуйте незваних гостей.

Рецептом приготування котлет з крабових паличок поділилася футблогер Кристина Азізіан.

Інгредієнти

300 грамів крабових паличок;

2 варених яйця;

100 грамів сиру;

3 зубчики часнику;

1 сире яйце;

спеції на смак — сіль, чорний перець, паприка;

панірувальні сухарі.

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Спосіб приготування

Крок 1

Відваріть два яйця. Для цього помістіть їх в каструлю з водою і відправте на вогонь. Зазвичай для приготування яєць необхідно 10-12 хвилин.

Крок 2

Яйця очистіть від шкірки та розріжте на частини і помістіть в блендер.

Крок 3

Крабові палички необхідно розморозити до натурального стану і також помістити в блендер.

Крок 4

У блендер також додайте очищений часник, твердий сир та одне сире яйце.

Крок 5

Не забувайте про спеції. Їх також варто додати до блендера. Все ретельно перебити до однорідності.

Крок 6

З отриманого фаршу вологими руками змоченими у воді сформуйте котлетки.

Крок 7

Кожну котлетку треба обваляти в панірувальних сухарях.

Крок 8

На вогні розігрійте сковорідку з рослинною олією і відправте смажитися котлети. Кожну котлету потрібно обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку.

Котлетки за цим рецептом не тільки дуже швидко і просто готуються, але й виходять дуже ніжні та смачні.

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