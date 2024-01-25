Три пози, які провокують появу зажимів в м"язах

Зажими в м'язах можуть виникати з різних причин, але основними факторами, які сприяють їх появі, є неправильне тренування, сидячий спосіб життя та недостатнє розтягування м'язів. Звісно, з біллю в спині, шиї чи мʼязах стикаються 85% людей. Все через неправильні та незручні пози для сидіння.

Тілесний терапевт Тетяна Вещикова показала три пози, які можуть провокувати зажими в м'язах.

Поза 1

Сидіння на стільчику зігнувшись та опершись на коліна руками і тримаючи телефон.

Поза 2

Сидячи на полу, ледве торкаючись спиною опори, коліна піджаті, руки на колінах, спина у зігнутій дугі.

Поза 3

Сидячи на дивані чи стільчику опершись на руки і вивернувши таз та ногу в бік.

Які пози для сидіння краще не обирати дивіться нижче у відео

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Однак є і інші причини які можуть провокувати зажими в м'язах.

Довготривале сидіння

Сидячий спосіб життя і довге сидіння за комп'ютером або кермом автомобіля може призводити до затягнутих і скорочених м'язів. Наприклад, довга робота за столом може спричиняти зажими в шиї та спині.

Неправильна постава

Несправна постава, особливо при тривалому тренуванні або під час виконання повсякденних рухів, може призвести до нерівномірного стиснення м'язів. Наприклад, негативний вплив на поставу можуть мати погана посадка під час сидіння або неправильна техніка під час піднімання ваги.

Недостатнє розтягування м'язів

Недостатнє розтягування перед і після тренування або будь-яких фізичних активностей може призвести до скорочення м'язів. Це може стати причиною зажимів, особливо якщо виконувати застосовуються до м'язів, які вже були напружені під час тренування.

Профілактика зажимів в м'язах важлива для збереження здоров'я та підтримки оптимального рівня функції м'язів. Саме тому треба слідувати певних порад, які можуть допомогти у попередженні зажимів.

Регулярні розтяжки

Розтягнуті м'язи менше схильні до зажимів. Виконуйте розтяжки для всіх груп м'язів, особливо перед і після фізичних навантажень. Розтяжка повинна бути розслабленою і тривати приблизно 15-30 секунд на кожну м'язову групу.

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи, включаючи аеробну активність та вправи на силу, можуть зміцнити м'язи і зменшити ризик зажимів. Поступово збільшуйте навантаження та використовуйте правильну техніку, щоб уникнути перенапруження м'язів.

Гідратація

Оптимальний рівень гідратації допомагає підтримувати гнучкість м'язів та запобігає спазмам. Питайте достатню кількість води протягом дня.

Загальна релаксація

Забезпечуйте достатню кількість відпочинку і сну, щоб м'язи мали можливість відновитись і розслабитись.

Уникайте довгого сидіння чи стояння в одній позиції

Зайве навантаження на певні м'язові групи може спричинити їх зажими. Регулярно робіть паузи для зміни позицій та розтяжок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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