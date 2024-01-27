Ніжний вершково-апельсиновий мус: десерт без випічки, борошна і желатину (відео)

Для приготування цього десерту з апельсиновим смаком знадобиться всього 20 хвилин.

Найніжніший у світі десерт готується без випічки і дуже швидко. Мус з апельсинового заварного крему, збитих вершків і сиру маскарпоне можна подавати як самостійний десерт або використовувати для тортів, начинки профітролів і млинців, прикраси капкейків Рецептом десерту поділився канал Delicious Food.

Інгредієнти

апельсини — 4-5 шт;

цукор — 100 г;

крохмаль кукурудзяний — 50 г;

яйця курячі — 3 шт;

вершки жирні кондитерські — 500 мл.

ванільний цукор — 1/4 ч. л.;

маскарпоне — 250 г;

сіль — щіпка.

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Приготування

Крок 1

Розріжте апельсини впоперек на дві половинки. Відіжміть із них сік і процідіть його через ситечко.

Крок 2

Збийте вінчиком яйця з цукром, сіллю і ванільним цукром до однорідності. Додайте 350 мл соку, добре розмішайте.

Крок 3

У соку, що залишився, розведіть крохмаль.

Крок 4

Поставте суміш на маленький вогонь у каструлі з товстим дном. Варіть кілька хвилин, поки суміш не побіліє. Влийте крохмаль із соком і варіть постійно помішуючи, поки заварний крем не загусне.

Крок 5

Перекладіть заварний крем у миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і приберіть до холодильника остигати.

Крок 6

Охолоджені вершки збийте міксером до стану легкого крему. Додайте маскарпоне і збивайте далі, поки не отримаєте густий крем.

Крок 7

Дві ложки вершкового крему додайте до заварного крему і перемішайте міксером до однорідності. Викладіть заварний крем із вершковим, що залишилося, і ще раз збийте.

Крок 8

Перекладіть мус у кондитерський мішок і відсадіть його в креманки або келихи для подачі. Перш ніж подавати, приберіть десерт на 20 хвилин у холодильник.

Крок 9

Перед подачею прикрасьте десерт на свій смак. Ви можете додати шоколад, горіхи, фрукти або печиво.

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