Ніжний вершково-апельсиновий мус: десерт без випічки, борошна та желатину (відео)
Для приготування цього десерту з апельсиновим смаком знадобиться всього 20 хвилин.
Найніжніший у світі десерт готується без випічки й дуже швидко. Мус із апельсинового заварного крему, збитих вершків і сиру маскарпоне можна подавати як самостійний десерт або використовувати для тортів, начинки профітролів і млинців, прикрашання капкейків Рецептом десерту поділився канал Delicious Food.
Інгредієнти
- апельсини — 4-5 шт.;
- цукор — 100 г;
- крохмаль кукурудзяний — 50 г;
- яйця курячі — 3 шт.;
- вершки жирні кондитерські — 500 мл;
- ванільний цукор — 1/4 ч. л.;
- маскарпоне — 250 г;
- сіль — дрібка.
Читайте також:
Червоний оксамит навиворіт: смачне печиво з начинкою за мотивами легендарного торта
Французький стиль: рецепт вишуканого шоколадно-фісташкового тарта без випічки
Рецепт іспанського десерту із заварного тіста: тістечка Чурос — пальчики оближеш
Приготування
Крок 1
Розріжте апельсини впоперек на дві половинки. Відіжміть із них сік і процідіть його через ситечко.
Крок 2
Збийте вінчиком яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром до однорідності. Додайте 350 мл соку, добре розмішайте.
Крок 3
У соку, що залишився, розведіть крохмаль.
Крок 4
Поставте суміш на маленький вогонь у каструлі з товстим дном. Варіть кілька хвилин, поки суміш не побіліє. Влийте крохмаль із соком і варіть, постійно помішуючи, поки заварний крем не загусне.
Крок 5
Перекладіть заварний крем у миску, накрийте харчовою плівкою в контакт і приберіть до холодильника остигати.
Крок 6
Охолоджені вершки збийте міксером до стану легкого крему. Додайте маскарпоне та збивайте далі, поки не отримаєте густий крем.
Крок 7
Дві ложки вершкового крему додайте до заварного крему та перемішайте міксером до однорідності. Викладіть заварний крем із вершковим, що залишилося, і ще раз збийте.
Крок 8
Перекладіть мус у кондитерський мішок і відсадіть його в креманки або келихи для подачі. Перш ніж подавати, приберіть десерт на 20 хвилин у холодильник.
Крок 9
Перед подачею прикрасьте десерт до свого смаку. Ви можете додати шоколад, горіхи, фрукти або печиво.
Читайте також:
Рецепт соковитого та смачного бісквітного торта "Твереза вишня"
Дуже лінивий "Наполеон": як приготувати популярний торт ще швидше
Поєднання двох десертів: готуємо солодку пахлаву-чизкейк