Що вдягнути на перше побачення, щоб справити гарне враження: поради експертів

Підготовка до побачення може бути досить напруженою, навіть якщо не хвилюватися, що ви збираєтеся вдягнути. Але правильне вбрання підвищить вашу впевненість у собі.

Більшість людей, які шукають кохання, добре знаються на мистецтві онлайн-знайомств. Але дуже переживають під час першої реальної зустрічі. На щастя, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб підвищити свою впевненість. Одна з найкращих озброєнь у вашому арсеналі — правильно одягнутися, щоб почуватися комфортно. Як це зробити, пише Telegraph.

Якщо вам не вистачає почуття стилю, надія ще є. Прочитайте наш посібник, що вдягнути на перше побачення.

Використовуйте по максимуму свій наявний гардероб

Підготовка до того, що вдягнути на перше побачення, може стати чудовим приводом сходити до крамниці та обрати кілька нових речей. Але не існує правила, згідно з яким вбрання для першого побачення має бути абсолютно новим. Насправді, можна багато чого сказати про те, як переглянути свій наявний гардероб, щоб створити ідеальний образ.

Вибираючи вбрання для першого побачення, слід враховувати два правила: виглядай як завжди і вибери зручне вбрання. З огляду на ці правила, ваша наявна колекція одягу — ідеальне місце для початку.

Якщо ви не впевнені, який одяг вам пасує, поставте собі такі запитання:

Які предмети зазвичай викликають у вас компліменти від друзів і колег?

Які речі ви носите знову і знову, тому що вони змушують вас почуватися добре, коли ви стоїте перед дзеркалом?

Що було б першим у вашій валізі, якби ви зібралися на вихідні?

Предмети, які ви згадали, читаючи цей список, є хорошою відправною точкою при плануванні вбрання.

Якщо ваші старі улюблені речі все ще дають вам змогу почуватися чудово, але трохи зношені, ви можете вирушити в магазин і знайти гідну заміну. Але не забувайте, що багато чого можна досягти за допомогою гарної парової праски, ошатного пальта і правильно підібраних аксесуарів.

Підберіть кілька ідеальних нових предметів гардероба

Можливо, ви шукаєте нову спідницю до улюбленого топа для побачень, нову краватку, яка доповнить ваш гарантовано вражаючий костюм, або просто якийсь новий засіб для волосся. Що б ви не шукали, похід по магазинах перед важливим побаченням — це неминучість.

Не всім із нас подобається ходити по магазинах, але, коли ви плануєте побачення, вирушити на шопінг — кращий варіант, ніж замовляти товари через Інтернет. Це пов'язано з тим, що відвідування магазинів у реальному житті дає змогу вам приміряти товар перед покупкою. Найкраще мати на увазі ідею, але не бійтеся пробувати щось нове і захоплююче — головне, щоб ви відчували себе в цьому прекрасно!

На практичному рівні вибирайте предмети, які будуть зручні на побаченні. Це означає, що вам потрібні тканини, які дихають, одяг, що не сковує рухів, і взуття, яке не потрібно розношувати.

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Що вдягнути на перше побачення вдень

Денні побачення можуть бути чудовою річчю, але вони створюють свої проблеми. Вам також доведеться створити образ, який буде вражати далеко від утішного приглушеного освітлення бару.

А хороші новини полягають у тому, що ансамбль для денного побачення повсякденніший і зручніший, що дасть вам змогу почуватися невимушено. Вам захочеться підібрати точний образ залежно від виду діяльності, але рекомендовані предмети включають зручне взуття, щоб ви могли вирушити на імпровізовану прогулянку, а також елегантну куртку або пальто (залежно від сезону).

Жінкам важко помилитися, вибравши пару джинсів, що добре сидять, блузку і шикарний плащ. Завершіть образ шкіряними лоферами, тонкими сріблястими прикрасами і легким природним макіяжем.

Для чоловіків елегантні джинси або штани кольору хакі також стануть гарним вибором для повсякденного вбрання. Поєднуйте з сорочкою-поло або сорочкою в клітинку і свіжими кросівками. І ви будете готові практично до будь-якого повороту подій.

Що вдягнути на перше побачення ввечері

Коли справа доходить до вечірнього вбрання, головне — знайти баланс між сексуальною привабливістю і практичністю. Ви хочете мати вигляд і почуватися якнайкраще, але не на шкоду своєму комфорту, банківському рахунку або можливості поїсти!

Хоча вечірнє побачення, як правило, простіше, ніж денне, вам все одно слід адаптувати своє вбрання до цього виду діяльності. Якщо ви зайшли в паб випити пінту пива, перш ніж з'їсти страву в улюбленому ресторані, костюм або коктейльна сукня не будуть ідеальним вибором. З іншого боку, елітний бар і шикарний ресторан потребуватимуть трохи більше турботи й уваги у відділі гардероба.

Для жінок класичну сукню для побачення складно перевершити. Не зважайте на актуальні модні тенденції і натомість зосередьтеся на пошуку чогось, що пасуватиме вам як рукавичка, підкреслить ваші найкращі риси та ваш фірмовий стиль. Поєднуйте зі зручними туфлями на підборах або прикрашеними балетками, парою ефектних сережок або масивним намистом і відповідним верхнім одягом. Що стосується макіяжу, намагайтеся робити все просто і не пробуйте нічого, чого ви ще не пробували.

Для чоловіків це вибір між костюмом і чимось більш повсякденним. У більш невимушеній обстановці біла сорочка з елегантними джинсами і брогами може мати ідеальний вигляд. Якщо ви віддаєте перевагу формальному образу, одягніть костюм, що добре сидить, і елегантну сорочку з краваткою або без неї. Деталі можуть бути у вигляді нагрудної хустки, ременя і взуття відповідного кольору.

Що б ви не одягнули на важливе перше побачення, просто запам'ятайте ці правила:

Якщо ви не купуєте новий, переконайтеся, що ваш одяг щойно випраний і випрасуваний. Віддавайте костюми та ділові сукні в хімчистку і витратьте час на те, щоб як слід попрасувати сорочки та блузки.

Відполіруйте взуття.

Освіжіть стрижку, і зробіть укладку.

Очистіть і підстрижіть нігті (і нігті на ногах).

Уникайте мішкуватих сірих штанів і обирайте спідню білизну, яка трохи приємніша для очей — ніколи не знаєш, куди може завести тебе побачення.

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