Як приготувати сабайон: рецепт ідеального яєчного крему
Сабайон — це приголомшливий італійський десерт. Він славиться своїм ніжним смаком і його дуже просто приготувати.
Яйця, цукор і кріплене десертне вино. Всього три інгредієнти необхідні для одного з найсмачніших і найзагадковіших кремів в історії італійської гастрономії. Походження цього яєчного крему незрозуміле: судячи з усього, він виник на кухні Катерини Медичі, тоді як інші джерела датують перший рецепт яєчного крему двором Гонзага.
Гарний він не тільки своїм напрочуд ніжним смаком, а й простотою приготування. Однак щоб приготувати його справді смачно, потрібно знати один секрет. Річ у тім, що цей десерт готується з додаванням вина або шампанського. Можна використовувати солодке кріплене вино, напівсолодке шампанське, або навіть біле сухе вино. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Сабайон
Інгредієнти:
- яєчні жовтки 90 г;
- цукор 2 ст. л. (25 г);
- вино 75 г.
Щоб приготувати яєчний крем, спочатку помістіть лід у миску і поставте його в морозильну камеру, щоб він був готовий, коли знадобиться. Потім налийте вино в каструлю, додаємо половину цукру і нагріваємо його, поки цукор не розчиниться. Не нагрівайте вино занадто сильно, інакше алкоголь випарується; ми рекомендуємо не перевищувати 35° C.
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Помістіть яєчні жовтки в миску і додайте цукор, що залишився. Продовжуйте збивати, поки не отримаєте однорідну суміш, потім додайте ополоник гарячого вина, щоб розбавити суміш.
Швидко додайте решту вина, збиваючи, і готуйте крем на водяній бані, продовжуючи збивати. Поступово ви помітите загустіння крему, а піна почне зникати.
Безперервно збивайте, поки об'єм не збільшиться, а температура не сягне 83° C.
Якщо у вас немає кухонного термометра, ви дізнаєтеся, що яєчний крем готовий, коли віночок залишить борозни і утворяться лінії. Якщо підняти вінчик, яєчний крем залишиться всередині нього. Дістаньте миску з льодом із морозилки і поставте зверху ще одну миску.
Виливаємо в миску яєчний крем і акуратно перемішуємо лопаткою кілька хвилин. Він швидко охолоне і буде готовий.
Яєчний крем можна зберігати в холодильнику 3-4 дні. Перед використанням його потрібно буде трохи збити.
Також можна заморозити його в контейнерах для льоду, накритих плівкою.
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