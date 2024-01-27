Смачно по-французьки: запіканка пармантьє з куркою

Картопляна запіканка пармантьє з куркою, зеленим горошком і гарбузом готується дуже просто та швидко, як англійський пастуший пиріг.

Приготуйте смачну та поживну запіканку пермантьє на обід або вечерю, щоб потішити себе та своїх близьких новим смаком французької кухні. Для цього вам знадобляться найпростіші продукти та 45 хвилин часу. Рецептом запіканки пармантьє поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

філе курячої грудки — 400 г;

зелений горошок — 200 г;

гарбуз — 150 г;

цибуля — 80 г;

часник — 2 часточки;

картопля — 350 г;

топлене молоко або вершки — 200 мл;

вершкове масло — 30 г;

курячі яйця — 2 шт;

розмарин — до смаку;

чорний перець, сіль — до смаку;

борошно — 1 ст. л.;

помідори чері — 2-3 шт.;

петрушка — пучок;

оливкова олія — 1 ст. л.

Читайте також:

Болгарський варіант надзвичайно смачного пирога "Пататнік": простий і швидкий рецепт

Із хрустким тонким тістом: англійський пиріг із ніжною начинкою

Запіканка з картоплі, яловичого фаршу та грибів: рецепт ситної та смачної вечері

Приготування

Крок 1

Наріжте гарбуз скибочками, збризніть оливковою олією та запечіть у духовці за 200 градусів до м'якості. Це займе близько 20 хвилин.

Гарбуз наріжте скибочками Фото: shefdonna.com

Крок 2

Очищену картоплю крупно поріжте, відваріть до готовності й розімніть у пюре товкачем. Залиште для соусу склянку картопляного відвару.

Крок 3

Додайте в пюре ложку вершкового масла, 1 яйце та 50 мл пряженого молока або рідких вершків. Посоліть до смаку та ретельно перемішайте до однорідності.

Крок 4

На курячому філе зробіть неглибокі насічки хрест-навхрест і змастіть його оливковою олією та посипте розмарином.

Куряче філе з насічками обсмажте до золотистої скоринки Фото: shefdonna.com

Крок 5

Розжарте суху сковороду (краще гриль) і швидко обсмажте філе до золотистої скоринки. До готовності доводити не потрібно, на цьому етапі важлива саме скоринка. Курку перекладіть на тарілку.

Крок 6

Цибулю та часник наріжте дрібними кубиками й обсмажте кілька хвилин на вершковому маслі, що залишилося, у тій самій сковороді, де смажилася курка.

Крок 7

Додайте в сковороду зелений горошок і половину гарбуза. Якщо у вас заморожений горошок, його не потрібно попередньо розморожувати. Консервований продукт краще заздалегідь відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина.

Крок 8

Наріжте м'ясо соломкою, дрібно посічіть петрушку та відправте їх у сковороду до решти продуктів.

Крок 9

Змішайте борошно з картопляним відваром, додайте топлене молоко, що залишилося, і добре розмішайте, щоб не було грудочок. Влийте суміш у сковорідку, додайте за смаком сіль і перець і готуйте ще хвилин 5, поки соус не загусне.

Крок 10

Вогнетривку керамічну або скляну форму змастіть оливковою олією. Викладіть у неї курку з овочами.

Крок 11

Зверху рівним шаром викладіть картопляне пюре. Прикрасьте поверхню скибочками гарбуза та помідорами.

Прикрасьте верх запіканки скибочками гарбуза та помідорами Фото: shefdonna.com

Крок 12

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Крок 13

Збийте яйце з дрібкою солі та пензликом змастіть верх запіканки.

Крок 14

Випікайте запіканку 25 хвилин, поки верх не зарум'яниться.

Випікайте пармантьє до золотистої скоринки Фото: shefdonna.com

Крок 15

Готову запіканку пармантьє подавайте гарячою із зеленим салатом або овочевою нарізкою.

Читайте також:

Дуже смачна запіканка з картоплі: як приготувати смачну та ситну страву на вечерю

Картопляна запіканка з сиром і часником: рецепт простої та ситної вечері

Тане в роті: ідеальний картопляний дофінуаз від Джеймі Олівера (відео)