Рецепт пісного борщу з карасями

Зазвичай борщ асоціюється з мʼясом та сметаною. Втім, його можна приготувати так, щоб страва була пісною.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом борщу, який можна їсти навіть під час посту. Відомий ресторатор пропонує приготувати страву з карасями.

ІНГРЕДІЄНТИ:

2 л води (+150 мл для овочів);

6 невеликих карасів;

1 великий буряк;

1 середня цибуля;

4 середні картоплі;

1 середня морква;

200 мл домашнього томатного соку;

200 г свіжої капусти;

1 ст. л. соняшникової олії;

2 лаврових листи;

3 горошини духмяного перцю;

1 ст. л. борошна;

3 ст. л. соняшникової олії;

сіль та перець до смаку.

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Для початку чистимо карасі від луски та нутрощів. Миємо під проточною водою та сушимо.

Солимо рибу з обох боків та паніруємо в борошні (на це піде близько 1 ст. л. борошна).

Розігріваємо пательню з 2 ст. л. олії та добре обсмажуємо рибу з обох сторін до рум’яної скоринки. Кладемо її на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.

Чистимо 1 великий буряк, 1 середню цибулину, 4 середні картоплини та 1 середню морквину. Цибулю ріжемо кубиком, а моркву з буряком натираємо на тертці.

Цибулю обсмажуємо у глибокій пательні з 1 ст. л. олії до м’якості. Додаємо моркву і буряк, вливаємо 200 мл домашнього томатного соку і тушкуємо все разом кілька хвилин. Після цього додаємо 150 мл води, доводимо до кипіння і тушкуємо на повільному вогні 10 хвилин.

Картоплю ріжемо невеликими кубиками, кладемо в каструлю і додаємо 2 л води. Варимо на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин.

Шаткуємо 200 г свіжої капусти, додаємо в каструлю та варимо ще протягом 10 хвилин.

Додаємо в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залишаємо на повільному вогні на 5 хвилин.

Після цього додаємо до борщу карасі та варимо все разом ще протягом кількох хвилин. Подаємо першу страву з карасиком у тарілці. Тому має вийти приблизно 6 порцій.

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