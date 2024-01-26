Справжня ароматна фокачча: смак Італії просто у себе вдома (відео)
Італійська фокачча з баликом і сиром — це чудове поєднання традиційного італійського хліба з вишуканими начинками. Цей рецепт не залишить байдужим жодного любителя італійської кухні.
Фокачча — це не тільки чудовий італійський хліб, а й чудове полотно для гастрономічної творчості. У цьому рецепті ми поєднуємо класичне тісто фокаччі з багатими смаками балика, сиру, розмарину й оливок, створюючи неповторну страву, просочену ароматами Італії, повідомляє Tutti a Tavola.
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 500 г;
- сухі дріжджі — 7 г;
- тепла вода — 300 мл;
- оливкова олія — 60 мл;
- сіль — 10 г;
- цукор — щіпка;
- розмарин — за смаком;
- копчений балик — 150 г;
- твердий сир — 100 г;
- оливки без кісточок — 50 г.
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Приготування:
- Змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль у великій мисці. Додавайте воду і 50 мл оливкової олії, замішуючи тісто. Коли тісто стане еластичним, залиште його в теплому місці під рушником на 1 годину. Далі обережними рухами слід перемішати тісто ложкою від країв до центру посуду. Знову залишаємо тісто відпочити доки воно не виросте в об'ємі вдвічі.
- Наріжте балик і сир на тонкі смужки.
- Розігрійте духовку до 200 градусів Цельсія.
- Намастіть поверхню столу оливковою олією та розмістіть у цьому місці тісто. Розділіть тісто навпіл. З першої частини сформуйте основу для фокаччі, повільно розтягуючи тісто руками. Поглибте поверхню тіста пальцями, створюючи ямки.
- Рівномірно розподіліть балик, сир і оливки по тісту. Закрийте начинку другою частиною тіста.
- Застроміть шматочки розмарину вздовж поверхні. Розмістіть оливки, трошки притискаючи, полийте оливковою олією, що залишилася.
- Накрийте тісто тканиною і дайте відпочити протягом 30-40 хвилин.
- Випікайте 20-25 хвилин до золотистої скоринки.
Подавайте фокаччу теплою або кімнатної температури. Вона стане чудовим доповненням до супів, салатів або як самостійна закуска.
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