Справжня ароматна фокачча: смак Італії просто у себе вдома (відео)

Італійська фокачча з баликом і сиром — це чудове поєднання традиційного італійського хліба з вишуканими начинками. Цей рецепт не залишить байдужим жодного любителя італійської кухні.

Фокачча — це не тільки чудовий італійський хліб, а й чудове полотно для гастрономічної творчості. У цьому рецепті ми поєднуємо класичне тісто фокаччі з багатими смаками балика, сиру, розмарину й оливок, створюючи неповторну страву, просочену ароматами Італії, повідомляє Tutti a Tavola.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 500 г;

сухі дріжджі — 7 г;

тепла вода — 300 мл;

оливкова олія — 60 мл;

сіль — 10 г;

цукор — щіпка;

розмарин — за смаком;

копчений балик — 150 г;

твердий сир — 100 г;

оливки без кісточок — 50 г.

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Приготування:

Змішайте борошно, дріжджі, цукор і сіль у великій мисці. Додавайте воду і 50 мл оливкової олії, замішуючи тісто. Коли тісто стане еластичним, залиште його в теплому місці під рушником на 1 годину. Далі обережними рухами слід перемішати тісто ложкою від країв до центру посуду. Знову залишаємо тісто відпочити доки воно не виросте в об'ємі вдвічі. Наріжте балик і сир на тонкі смужки. Розігрійте духовку до 200 градусів Цельсія. Намастіть поверхню столу оливковою олією та розмістіть у цьому місці тісто. Розділіть тісто навпіл. З першої частини сформуйте основу для фокаччі, повільно розтягуючи тісто руками. Поглибте поверхню тіста пальцями, створюючи ямки. Рівномірно розподіліть балик, сир і оливки по тісту. Закрийте начинку другою частиною тіста. Застроміть шматочки розмарину вздовж поверхні. Розмістіть оливки, трошки притискаючи, полийте оливковою олією, що залишилася. Накрийте тісто тканиною і дайте відпочити протягом 30-40 хвилин. Випікайте 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Подавайте фокаччу теплою або кімнатної температури. Вона стане чудовим доповненням до супів, салатів або як самостійна закуска.

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