Рибне філе, запечене під майонезом: не тільки смачно, а й красиво

Запечене рибне філе — ця страва прикрасить ваш стіл і порадує всіх любителів риби. На гарнір можна приготувати картоплю або рис.

Рибне філе, запечене під майонезом, — це дуже смачна та вишукана страва. Вона ідеально підійде для сімейної вечері або урочистої нагоди. Поєднання ніжного рибного філе з ароматною золотистою скоринкою з майонезу надає страві особливого шарму. Простота приготування робить її ідеальним вибором для будь-якого випадку, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

рибне філе (будь-яке на ваш вибір, наприклад, тріска або судак) — 500 г;

майонез — 150 г;

лимонний сік — 2 ст.л.;

сіль і чорний перець — за смаком;

зелень кропу або петрушки — для прикраси;

часник — 2 зубчики, подрібненого.

Читайте також:

Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу

Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви

Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день

Приготування:

Крок 1. Рибне філе промийте, обсушіть паперовим рушником. Збризніть філе лимонним соком, посоліть і поперчіть. Залиште маринуватися на 15-20 хвилин.

Крок 2. У мисці змішайте майонез із подрібненим часником. Для додаткового аромату можна додати трохи лимонного соку або тертого сиру.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. Рибне філе викладіть у форму для запікання. Рівномірно нанесіть майонезну суміш на філе. Запікайте в духовці 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 4. Подавайте рибу гарячою, прикрасивши свіжою зеленню. Дуже добре поєднується з легкими гарнірами, такими як відварений рис або овочевий салат.

Читайте також:

Риба, запечена з картоплею, грибами та сиром

Салат із руколою, сьомгою, фетою та апельсином

Неймовірно ароматна риба в томатному соусі