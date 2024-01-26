Заморожені овочі: 4 головні помилки під час їх приготування

Заморожені овочі — не менш поживна, але дешевша альтернатива свіжим. Правильне приготування забезпечить їхній яскравий смак і збереже всі вітаміни та мінерали.

Заморожені овочі особливою популярністю користуються взимку. Крім того, в сумі вони виходять дешевше, ніж свіжі. Однак під час приготування страв із додаванням заморожених овочів багато хто припускається одних і тих самих помилок, які впливають на смак і текстуру овочів. Що це за помилки і як їх уникнути, кулінарні експерти розповіли ресурсу Allrecipes.

Завжди варити заморожені овочі

"Ви можете їсти заморожені овочі як є — без каструлі, сковорідки або мікрохвильової печі. Вам не потрібно готувати їх, як і не потрібно готувати заморожені фрукти", — каже Тобі Амідор, магістерка наук, докторка медичних наук, авторка бестселерів "Розумне приготування їжі для початківців" і "Куховарська книга здорового харчування".

Вона рекомендує розморозити овочі, а потім додати в салат. Перед цим необхідно переконатися, що вони повністю розморожені та мають злегка кімнатну температуру.

Вживання овочів у сирому вигляді підвищує їхню харчову цінність і економить ваш час.

"Вплив високої температури може призвести до руйнування деяких поживних речовин, як-от вітамін С, але не хвилюйтеся надто сильно: вам справді доведеться перетравлювати, щоб знищити всі вітаміни", — каже Дана Анджело Вайт, магістерка наук, докторка медичних наук, авторка книжки "Здорова повітряна фритюрниця".

Наприклад, "заморожену" кукурудзу можна просто пропустити під холодну воду, щоб вона розморозилася, і тоді її можна буде додати в салат. Нагрівання і подальше охолодження теж підходять, але займають більше часу.

"Мені подобається додавати заморожену цвітну капусту в смузі, щоб підвищити вміст поживних речовин, а також це допомагає зробити смузі ідеально морозним", — додає вона.

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Розморожування всіх заморожених овочів

Цей крок не завжди необхідний і забере у вас час.

"Це справді залежить від того, що ви готуєте. Заморожені овочі, неважливо які, можна готувати і не розморожуючи. Оскільки вони являють собою невеликі шматочки, поки вони досягають мінімальної внутрішньої температури приготування близько 57 градусів Цельсія, їх можна безпечно їсти", — каже Амідор, маючи на увазі, що розморожування не потрібне.

Ба більше, за словами Вайт, розморожування може мати неприємні наслідки, коли справа стосується заморожених трав.

"Заморожені трави можуть стати чудовим підсилювачем смаку, але їх не можна розморозити, а потім використати — вони втрачають свою структуру в процесі заморожування, тому обов'язково додавайте їх безпосередньо до гарячих страв, як-от супів, соусів і приготованих макаронів, без розморожування", — пояснює вона.

Що стосується інших овочів, таких як броколі або солодкий перець, то їх можна розморозити, а потім розігріти. Однак у деяких випадках вам може знадобитися повністю розморозити і видалити рідину із заморожених овочів, щоб страва не стала водянистою.

Розморожування на плиті

Розморожування на плиті займає більше часу, і овочі в процесі можуть втрачати свої корисні властивості.

"Мікрохвильова піч найкраще підходить для розморожування овочів у пакетах, таких як зелена квасоля, кукурудза, горох і морква. Сама мікрохвильова піч може впливати на тривалість приготування їжі. Почніть із 60 секунд і додавайте час за потреби. Також важливо перемішувати овочі, оскільки більшість мікрохвильових печей створюють гарячі точки", — каже Вайт.

Однак, як і будь-який інший метод вологого тепла, якщо його тримати занадто довго, він може зруйнувати деякі вітаміни. Замість цього ви можете спробувати приготувати заморожені овочі на пару, бланшувати, обсмажити їх.

Не враховувати час приготування

Час приготування заморожених овочів може різнитися, тому не думайте, що з усіма видами овочів можна поводитися однаково.

"Різні овочі мають різний час приготування. Для дрібніших шматочків, тонших або м'якших продуктів час приготування буде швидшим (наприклад, суміш гороху та моркви). Однак для приготування таких продуктів, як гарбуз або великі шматки овочів, може знадобитися трохи більше часу", — підкреслює Амідор.

Також корисно додати трохи води в такі дрібні продукти, як горох і кукурудза, для більш рівномірного приготування.

І нарешті експерти дають пораду: завжди читайте інструкції виробника про оптимальний час приготування заморожених овочів.

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