За 15 хвилин: кукурудзяна каша на молоці
Усього чотири інгредієнти та 15 хвилин — і ви отримаєте смачний та корисний сніданок. Молочна кукурудзяна каша доволі поживна.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом корисної кукурудзяної каші, яку можна приготувати за 15 хвилин, використавши найпростіші інгредієнти. Кукурудзяна каша на молоці – це така собі класика, яка завжди виходить смачною.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 500 мл молока;
- 100 г кукурудзяної крупи;
- сіль і цукор до смаку;
- 50 г вершкового масла.
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Для початку наливаємо в сотейник 500 мл молока та доводимо його до кипіння. Солимо чи цукримо до смаку, всипавши 100 г кукурудзяної крупи, постійно помішуючи.
Варимо кашу 10-15 хвилин на повільному вогні, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Час буде залежати від помолу крупи: чим дрібніший, тим швидше вариться. Якщо каша буде занадто густа, можна додати ще трохи молока.
Після цього додаємо в кукурудзяну кашу 50 г масла, мішаємо та подаємо в гарячому стані.
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