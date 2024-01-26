За 15 хвилин: кукурудзяна каша на молоці

Усього чотири інгредієнти та 15 хвилин — і ви отримаєте смачний та корисний сніданок. Молочна кукурудзяна каша доволі поживна.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом корисної кукурудзяної каші, яку можна приготувати за 15 хвилин, використавши найпростіші інгредієнти. Кукурудзяна каша на молоці – це така собі класика, яка завжди виходить смачною.

ІНГРЕДІЄНТИ:

500 мл молока;

100 г кукурудзяної крупи;

сіль і цукор до смаку;

50 г вершкового масла.

Читайте також:

Рецепт домашнього квасу.

Рецепт салату з морквою та капустою.

Рецепт салату з тунцем та рисом.

Для початку наливаємо в сотейник 500 мл молока та доводимо його до кипіння. Солимо чи цукримо до смаку, всипавши 100 г кукурудзяної крупи, постійно помішуючи.

Варимо кашу 10-15 хвилин на повільному вогні, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Час буде залежати від помолу крупи: чим дрібніший, тим швидше вариться. Якщо каша буде занадто густа, можна додати ще трохи молока.

Після цього додаємо в кукурудзяну кашу 50 г масла, мішаємо та подаємо в гарячому стані.

Читайте також:

Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.

Рецепт кексів з гарбуза.

Рецепт смачної картоплі по-селянськи.