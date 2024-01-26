Як видалити плями від жорсткої води: надійні лайфхаки

Тримайте цей посібник під рукою на випадок, якщо наступного разу виявите плями від жорсткої води на своїх кранах або сталевій мийці. Їх дуже просто позбутися, якщо знати як.

Якщо у вашому будинку використовується жорстка вода (вода з високим вмістом мінералів, таких як магній і кальцій), ви, ймовірно, зіткнулися з проблемами плям, які залишаються після неї. Жорстка вода має тенденцію залишати плями скрізь, де вона висихає, особливо якщо це місце не чиститься часто або постійно піддається впливу води. Але цих плям просто позбутися, пише BHG.

Вода може залишати після себе плями вапняного нальоту, які проявляються у вигляді білих крейдяних плям. Жорстка вода також може містити велику кількість заліза, залишаючи після себе непривабливі плями іржі. Дізнайтеся, як позбутися непривабливих плям від жорсткої води на блискучих поверхнях і техніці, що справно працює.

Засоби для видалення плям від жорсткої води

Під час очищення плям від жорсткої води завжди слід використовувати засіб для чищення з низьким рівнем pH. Продукти з низьким pH не містять відбілювача гіпохлориту натрію; продукти, що містять відбілювач, мають високий рівень pH.

Також можна використовувати перекис водню, який має м'які кислотні властивості, що можуть допомогти розчинити та зруйнувати мінеральні відкладення жорсткої води. Щойно відкладення зникнуть, плями стане легше очистити і витерти.

Харчова сода і білий оцет також є чудовими очисними засобами з низьким рівнем pH. Змішайте харчову соду з водою або оцтом, щоб вийшла паста для очищення засохлих плям. Оцет сам по собі або розведений рівними частинами води є потужним мийним засобом, особливо для таких приладів, як посудомийні та пральні машини.

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Як видалити плями від жорсткої води у ванній

Туалет, душ, ванна і раковина у вашій ванній кімнаті схильні до появи плям від жорсткої води. Ви можете створити власний засіб для чищення, змішавши рівні частини перекису водню і води в мисці або пульверизаторі.

Почніть з нанесення розчину безпосередньо на пляму від жорсткої води на склі, плитці або кранах. Залиште розчин на плямі на кілька хвилин, щоб перекис водню проник і зруйнував мінеральні відкладення. Потім за допомогою щітки, губки або тканини акуратно потріть забруднені ділянки.

Для унітазів краще використовувати засіб для чищення без відбілювачів. Перед тим, як налити засіб для чищення для унітазу, промийте унітаз і розпиліть засіб під край і над ватерлінією з пляшки спеціальної форми. Використовуйте йоржик для унітазу, щоб очистити всю поверхню унітазу, потім дайте засобу постояти 5 хвилин, перш ніж змити.

Як видалити плями від жорсткої води на кухні

Суміш перекису водню і води або будь-якого іншого засобу для чищення з низьким pH також допоможе очистити кухонні раковини і змішувачі. Обов'язково дайте суміші постояти не менше 15 хвилин, перш ніж витирати. Засмічення крана також може бути причиною того, що кухонний змішувач не розпорошує воду належним чином. Щоб виправити ситуацію, наповніть пластиковий пакет водою та оцтом і зав'яжіть його гумкою навколо головки крана. Дайте йому постояти від 30 хвилин до години, щоб позбутися бруду.

Як видалити плями від жорсткої води з побутової техніки

Щоб очистити посудомийну машину від плям, поставте миску з білим оцтом на верхню полицю і запустіть найгарячіший цикл. Запустіть ще один цикл, використовуючи засіб для чищення для посудомийної машини.

Щоб освіжити пральну машину, налийте кілька чашок білого оцту і увімкніть найгарячіший цикл.

Якщо у вас є інші прилади, в яких часто використовується вода, наприклад кавоварки, можливо, їх необхідно очистити або видалити накип через постійний вплив на них мінералів жорсткої води. Якщо ви хочете приготувати каву або еспресо, пропустіть через машину суміш, що складається з половини води і половини білого оцту, як зазвичай, з водою. Після цього запустіть звичайний цикл з використанням тільки води, щоб переконатися, що весь оцет змито.

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