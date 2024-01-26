Опіки, отруєння і подразнення: які миючі речовини не можна змішувати під час прибирання

Намагаючись масимально відчистити забруднені поверхні, особливо у ванній і кухні, багато хто часто використовує не один засіб. Варто пам'ятати, що змішувати деякі чистячі речовини дуже небезпечно для здоров'я.

При прибиранні оселі, особливо кухні та ванної, господині часто використовують мийні засоби, які самі по собі не є небезпечними, але в поєднанні можуть спричинити нехороші наслідки. Які саме, фахівці з прибирання розповіли для блогу експертки з домоводства Марти Стюарт.

Відбілювач і оцет

Самі по собі відбілювач і оцет є двома ефективними побутовими засобами для чищення, але їх ніколи не слід використовувати одночасно.

"Змішання цих двох засобів для чищення призводить до утворення газоподібного хлору. Газ хлору дуже подразнює дихальні шляхи та очі. Він може спричинити серйозні проблеми з диханням. Коли газоподібний хлор вступає в реакцію з водою, він може утворювати кислоту, що спричиняє опіки шкіри", — пояснює Меріенн Аміршахі, медична директорка Національного столичного токсикологічного центру.

Перекис водню та оцет

Поєднання перекису водню та оцту може спричинити потенційно небезпечну хімічну реакцію.

"Суміш може виділяти надоцтову кислоту — їдку речовину, яка подразнює очі, шкіру і дихальну систему. Надоцтова кислота також потенційно небезпечна в разі проковтування". Поєднання цих двох мийних засобів також може призвести до виділення парів, які небезпечно вдихати", — каже Алісія Соколовські, президентка і співгенеральна директорка AspenClean.

Відбілювач і аміак

Вкрай небезпечно змішувати відбілювач і аміак.

"Змішування цих двох хімічних речовин призводить до утворення хлораміну, ще одного токсичного газу, який подразнює очі та дихальні шляхи, ускладнюючи дихання. У вищих концентраціях він може викликати нудоту і блювоту, а також пошкодити легеневу тканину", — розповідає Аміршахі.

Відбілювач і медичний спирт

Поєднання відбілювача і медичного спирту небезпечне як для вашого здоров'я, так і для поверхонь, які ви чистите.

"Через кислі властивості при змішуванні медичного спирту і відбілювача утворюється хлороформ, який дуже токсичний. Він може спричинити серйозні ушкодження органів, а також діяти як роз'їдальний агент і руйнувати поверхні, до яких торкається", — додала Кеті Кохун, директор із франчайзингу компанії Two Maids.

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Різні очищувачі каналізації

Комбінування різних засобів для очищення каналізації може бути небезпечним, оскільки вони не мають однакового складу, а це означає, що кожен з них містить різний хімічний склад. "Більшість засобів для очищення каналізації від початку містять доволі сильні хімічні речовини, і їхнє змішування може погіршити ситуацію.

"Деякі продукти містять сильні кислоти, а інші — сильні основи. Змішування кислот і основ може спричинити хімічну реакцію, що викликає виділення тепла, що може викликати термічні опіки. Залежно від використовуваного продукту може також виділятися токсичний газ", — попереджає Аміршахі.

Плямовивідник і відбілювач від цвілі

Більшість засобів для видалення плям цвілі містять аміак або інші кислоти, які допомагають зруйнувати плісняву та видалити плями. "Інгредієнти, змішані з відбілювачем, можуть спричинити утворення парів газу і потенційно отруйні", — каже Кохун. За словами Соколовські, поєднання цих матеріалів може спричинити розлад дихання, подразнення очей, носа і горла та особливо шкідливе в закритих приміщеннях.

Засіб для чищення духовки та відбілювач

Засоби для чищення духовок часто містять лужні речовини, і їхнє змішування з відбілювачем може призвести до утворення газоподібного хлору. Як і інші комбінації, він може спричинити розлад дихання, подразнення очей, носа і горла, кашель і біль у грудях. Як відбілювач і аміак, він також може призвести до опіків".

Очищувач і відбілювач для унітазу

Змішування очищувача унітазу та відбілювача — ще одна комбінація, яка може призвести до утворення газоподібного хлору. Крім того, змішування очищувача унітазу з відбілювачем може нейтралізувати активні інгредієнти обох продуктів, знижуючи їхню ефективність.

Очищувач скла та відбілювач

Засоби для чищення скла часто містять аміак, а це означає, що їхнє змішування з відбілювачем може призвести до виділення газоподібного хлораміну, каже Аміршахі. Цей токсичний газ може подразнювати очі та дихальні шляхи, утруднюючи дихання і навіть спричиняючи нудоту і блювоту.

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