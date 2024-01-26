Мовознавець розповів, як затримати увагу співрозмовника (відео)

Існує кілька фраз, використання яких допоможе зблизити вашу комунікацію зі співрозмовником. Їх варто запамʼятати.

Український філолог Олександр Авраменко розкрив фрази, які краще тримають увагу вашого співрозмовника. Знаннями відомий педагог поділився в одному зі своїх експрес-уроків.

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Існує кілька фраз, використання яких допоможе зблизити вашу комунікацію зі співрозмовником:

уявіть собі — примушує людей уважніше вас слухати;

не повірите — ще один магнітик, який притягує увагу співрозмовника;

до речі — вставна конструкція, яка пишеться окремо;

між нами кажучи — інтимізує спілкування між людьми;

повірте;

даруйте на слові.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це відомий український учитель, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик. Зокрема, він видає книги для підготовки до іспитів з мови.

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