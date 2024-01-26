Найбільший у світі: лайнер Icon of the Seas завтра вирушить у свій перший круїз

Icon of the Seas компанії Royal Caribbean, найбільший у світі круїзний лайнер, вирушить у своє перше плавання з Маямі. На борту величезного лайнера є триповерхові таунхауси і цілий парк для прогулянок.

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas компанії Royal Caribbean, став сенсацією ще до того, як вирушив у пробне плавання. У нього 19 палуб, 40 ресторанів і величезний парк із 33 000 рослин. А насолоджуватися круїзом можуть 5610 гостей. Про це пише Miami Herald.

У свій перший круїз лайнер "Ікона морів" вирушить уже найближчим часом із порту Маямі. Але журналісти вже побували на борту грандіозного судна.

Фото: Royal Caribbean Cruises

Особливу увагу на борту привертає гігантська п'ятипалубна сферична конструкція, названа "Перлиною". Прямо під нею розташовані величні сходи, що нагадують італійський палац, які ведуть гостей до кафе з одного боку і до латиноамериканського нічного клубу з іншого.

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"Одна з причин, через яку існує "Перлина", — це вид на океан із серця корабля", — сказав Джей Шнайдер, директор з інновацій продуктів Royal Caribbean.

Величезний лайнер базуватиметься в Маямі, зосередившись на тижневих або коротших поїздках на Кариби. Тут же розташована штаб-квартира Royal Caribbean International.

Найбільший у світі лайнер "Ікона морів" Фото: Royal Caribbean Cruises

На борту лайнера понад 40 ресторанів і питних закладів, триповерхові таунхауси для великих родин і понад 33 000 рослин у так званому Центральному парку, одному з його районів.

У четвер вдень близько 1000 осіб відвідали Icon і його 19 палуб. Переважно це були представники ЗМІ та співробітники Royal Caribbean. Потім увечері співробітники вирушили у дводенний демонстраційний круїз на Багами. Royal Caribbean запропонує ще кілька коротких поїздок для них, їхніх сімей, а потім турагентів і VIP-персон. Усе це відбувається напередодні першого публічного круїзу, запланованого на 27 січня.

Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises Фото: Royal Caribbean Cruises

Icon of the Seas — перший новий клас кораблів Royal Caribbean за майже десятиліття. На борту 2850 кают, 18 гостьових палуб, 7 басейнів, а стежить за цим усім екіпаж з 2350 осіб. Експерти круїзної індустрії вважають його наразі найбільшим круїзним лайнером у світі.

Одна головна мета "Ікони морів" — надати те, що керівник Royal Caribbean назвав "неперевершеними водними враженнями", або максимально оточити пасажирів водою чи океаном. Це означає, що басейни виходять на море (один з них розташований на одному краю корабля) і навіть ліжка, які можна відрегулювати так, щоб вони були звернені до океану.

Тур "Іконою морів"

За словами Шнайдера, Royal Caribbean також хотіла поліпшити свою гру у сфері обслуговування сімей, харчування та розваг. На найвищому рівні розташований клуб Empire Supper Club, який пропонує обід із 8 страв, включно з ікрою і яловичиною вагю. Кожна страва там поєднується з напоєм. Однак більшість закусочних є повсякденними, як-от сімейний італійський ресторан і кафе Pearl, де готують свіжі сендвічі, готові салати та десерти. Izumu пропонує японську вуличну їжу та японське морозиво тайякі, а в Icon є ще кілька столів Hibachi.

Розкіш Icon має свою ціну. Тижневий круїз Карибським морем коштує близько 3500 доларів на двох у середній каюті. Для тих, хто шукає більше розкоші, Ultimate Family Townhouse — триповерховий люкс зі столами з сенсорним екраном і гіркою — може коштувати до 100 000 доларів за поїздку. Royal Loft, призначений для заможних дорослих, пропонує дві спальні, окрему гідромасажну ванну і просторий балкон за ціною від 40 000 доларів.

Icon також виступає за екологічну відповідальність. Він працює на зрідженому природному газі, переробляє власні відходи та виробляє власну воду.

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