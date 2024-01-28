Печінковий торт із "секретом": простий рецепт усіма улюбленої закуски (відео)

Печінковий торт із часниковим майонезом здивує вашу сім'ю та гостей незвичайним поєднанням смаків. Подавайте його як закуску і насолоджуйтеся кожним шматочком.

Печінковий торт — це оригінальна та вишукана страва, що ідеально підходить як для урочистої вечері, так і для сімейного обіду. Додавання часникового майонезу надає страві пікантного та насиченого смаку. Рецептом поділилася Iryna Savka.

Інгредієнти:

печінка будь-яка — 500 г;

цибуля — 5 шт. (велика кількість цибулі й буде нашим "секретом");

яйця — 3 шт;

борошно — 3 ст.л.;

молоко — 100 мл;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія або шматочок сала — для смаження;

майонез — для змащування;

часник — 2-3 зубчики.

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Приготування:

Ретельно промийте печінку, видаліть жилки. У блендері перекрутіть печінку до стану пасти. Збийте яйця із сіллю та перцем до пишності. Додайте борошно і молоко, ретельно перемішайте до однорідності. З'єднайте яєчну суміш із подрібненою печінкою. На середньому вогні розігрійте сковороду, змастіть салом. Виливайте порції тіста, формуючи тонкі млинці, та обсмажуйте їх з обох боків. Готові млинці викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Пропустіть через часникодавку зубчики часнику. Змішайте майонез із часником до однорідного стану. На сервірувальне блюдо викладіть перший печінковий млинець. Змастіть його часниковим майонезом. Повторюйте процес, чергуючи млинці та майонез до закінчення інгредієнтів. Покрийте весь торт тонким шаром часникового майонезу. Для прикраси можна використовувати свіжу зелень або тертий яєчний жовток. Дайте торту просочитися в холодильнику кілька годин.

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