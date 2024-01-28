Риба, смажена в кунжуті: мінімум часу і максимум позитивних емоцій

Рибне філе в кунжуті — це вишукана і проста в приготуванні страва, яка потішить вас і ваших близьких своїм чудовим смаком і ароматом. Цей рецепт легко адаптується під будь-які види риби, даючи змогу щоразу відкривати нові гастрономічні відчуття.

Рибне філе, обсмажене в кунжутному паніруванні — це ідеальна стра ва для тих, хто полюбляє поєднання ніжного смаку риби з хрусткою скоринкою. Кунжут додає унікального аромату, роблячи страву не тільки смачною, а й візуально привабливою, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

рибне філе (будь-яке на ваш вибір) — 500 г;

кунжут — 100 г;

яйце — 1 шт;

борошно — 2 ст.л.;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

лимон — для подачі.

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Приготування:

Рибне філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Поріжте філе на порційні шматочки. Посоліть і поперчіть рибу за смаком. В одній тарілці розмішайте борошно. В іншій тарілці збийте яйце. У третій тарілці викладіть кунжут. Кожен шматочок риби обваляйте спочатку в борошні, потім занурте у збите яйце. Після цього обваляйте шматочок риби в кунжуті, щоб він повністю покрився насінням. У сковороді розігрійте олію. Викладайте рибу й обсмажуйте з кожного боку до золотистої скоринки. Готове рибне філе подавайте гарячим, скропивши свіжовичавленим лимонним соком.

Як гарнір чудово підійдуть овочевий салат або легкі гарніри, як-от кускус або відварений рис.

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