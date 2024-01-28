Що не можна протирати оцтом: від одягу до меблів

Хоча оцет є ефективним і екологічно безпечним засобом для прибирання, його використання вимагає обережності.

Оцет — популярний засіб для чищення та дезінфекції в побуті. Однак існує низка предметів і поверхонь, які категорично не можна протирати оцтом. Неправильне використання цього кислотного продукту може призвести до пошкодження матеріалів і погіршення їхнього зовнішнього вигляду, повідомляє УНІАН.

Що не можна протирати оцтом

1. Натуральний камінь.

Мармур, граніт та інші натуральні камені: Оцет може роз'їдати їхню поверхню, залишаючи плями і подряпини. Це особливо актуально для кухонних стільниць, підлог і підвіконь із цих матеріалів.

2. Паркет і дерев'яні підлоги.

Кислота в оцті може зруйнувати захисне лакове покриття, роблячи дерево вразливим для води та інших пошкоджень.

3. Електроніка.

Екрани телевізорів, комп'ютерів і смартфонів: Рідкокристалічні екрани вкриті спеціальним складом, який може бути пошкоджений кислотою. Краще використовувати спеціальні засоби для чищення електроніки.

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4. Залізо і чавун.

Чавунні сковорідки та залізні поверхні: Оцет здатний викликати корозію та іржу на цих матеріалах, особливо якщо вони не мають захисного покриття.

5. Чутливі тканини.

Вовна, шовк та інші натуральні волокна — оцет може пошкодити ці делікатні матеріали, спричиняючи їхню усадку або зміну кольору.

6. Пластмаси та гума.

Деякі види пластиків і гумових матеріалів теж не можна протирати оцтом. Кислота може спричинити деформацію, зміну кольору або навіть розкладання цих матеріалів.

Важливо знати обмеження та уникати використання оцту на чутливих поверхнях і матеріалах, щоб зберегти їх у первозданному вигляді та запобігти пошкодженням. Завжди краще перевіряти рекомендації виробника і за необхідності використовувати спеціалізовані засоби для догляду за конкретними матеріалами.

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