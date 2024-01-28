Що не можна протирати оцтом: від одягу до меблів
Хоча оцет є ефективним і екологічно безпечним засобом для прибирання, його використання вимагає обережності.
Оцет — популярний засіб для чищення та дезінфекції в побуті. Однак існує низка предметів і поверхонь, які категорично не можна протирати оцтом. Неправильне використання цього кислотного продукту може призвести до пошкодження матеріалів і погіршення їхнього зовнішнього вигляду, повідомляє УНІАН.
Що не можна протирати оцтом
1. Натуральний камінь.
Мармур, граніт та інші натуральні камені: Оцет може роз'їдати їхню поверхню, залишаючи плями і подряпини. Це особливо актуально для кухонних стільниць, підлог і підвіконь із цих матеріалів.
2. Паркет і дерев'яні підлоги.
Кислота в оцті може зруйнувати захисне лакове покриття, роблячи дерево вразливим для води та інших пошкоджень.
3. Електроніка.
Екрани телевізорів, комп'ютерів і смартфонів: Рідкокристалічні екрани вкриті спеціальним складом, який може бути пошкоджений кислотою. Краще використовувати спеціальні засоби для чищення електроніки.
Читайте також:
Як почистити срібло в домашніх умовах
Користь господарського мила: 10 способів застосування в побуті
Щоб не втратив форму: як правильно прати та сушити кашеміровий светр
4. Залізо і чавун.
Чавунні сковорідки та залізні поверхні: Оцет здатний викликати корозію та іржу на цих матеріалах, особливо якщо вони не мають захисного покриття.
5. Чутливі тканини.
Вовна, шовк та інші натуральні волокна — оцет може пошкодити ці делікатні матеріали, спричиняючи їхню усадку або зміну кольору.
6. Пластмаси та гума.
Деякі види пластиків і гумових матеріалів теж не можна протирати оцтом. Кислота може спричинити деформацію, зміну кольору або навіть розкладання цих матеріалів.
Важливо знати обмеження та уникати використання оцту на чутливих поверхнях і матеріалах, щоб зберегти їх у первозданному вигляді та запобігти пошкодженням. Завжди краще перевіряти рекомендації виробника і за необхідності використовувати спеціалізовані засоби для догляду за конкретними матеріалами.
Читайте також:
Як прибрати неприємний запах із взуття: прості поради
Використання спеціального пакета для прання: які речі потребують особливого догляду
Як відмити деко від жиру: 8 простих способів