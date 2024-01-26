Torta Caprese: як приготувати дивовижний італійський десерт
Цей італійський десерт можна без особливих труднощів приготувати вдома. Головне — чітко дотримуватися рецепта.
Торт "Капрезе" (Torta Caprese) — популярний італійський десерт. Це шоколадно-горіховий торт, який особливо люблять у Неаполі. Він названий на честь острова Капрі, звідки бере свій початок. Як його приготувати в домашніх умовах, розповіли в кулінарному блозі "Торти. Капкейки. Рецепти".
Торт "Капрезе"
Інгредієнти:
- мигдаль — 150 г;
- шоколад темний — 140 г;
- масло вершкове 82% — 140 г;
- тростинний цукор — 85 г;
- яйця — 3 шт;
- лікер "Амаретто" — 5 г;
- сіль — дрібка;
- какао для обсипання.
Спосіб приготування:
Мигдаль перебити блендером до дуже дрібної крихти, шоколад розтопити, яйця розділити на білки і жовтки. Вершкове масло кімнатної температури збити з половиною цукру, ввести жовтки по одному, добре збиваючи щоразу.
Вилити лікер і остиглий шоколад, усе добре перемішати, додати мигдалеву крихту і ще раз перемішати.
Білки збити з сіллю і, поступово додаючи цукор, збити меренгу. Меренгу частинами додати до тіста і добре об'єднати.
Форму обернути фольгою (якщо вона без дна) і поставити на деко, тісто перекласти у форму і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 40 хвилин.
Готовий десерт остудити, посипати какао.
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